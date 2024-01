Vinpai: hausse de 27% de l'activité en 2023

Vinpai annonce un chiffre d’affaires annuel 2023 en croissance organique de 27% par rapport à 2022 à 7,9 millions d’euros. Le spécialiste des ingrédients fonctionnels à base d’algues et de végétaux à destination de l’agroalimentaire et de la cosmétique y voit une confirmation de la dynamique commerciale avec un carnet de commandes total de plus de 5 millions d’euros au 31 décembre 2023 et un portefeuille de commandes à livrer sur le 1er trimestre 2024 de plus de 3 millions d'euros.



"Cette croissance a été réalisée en même temps que l'introduction en bourse de la société en juillet et malgré la saturation de l'outil de production jusqu'à l'installation de nouveaux équipements industriels en novembre", souligne le directeur général Philippe Le Ray. "Les nouvelles lignes industrielles mises en œuvre principalement pendant le 4ème trimestre permettent d'accroitre notre capacité de production et de répondre dès janvier 2024 à la demande de nos clients".