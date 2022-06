Vinpai : le processus d'introduction en Bourse est lancé

Vinpai, un fabricant d'ingrédients naturels destinés à l'alimentation et à la cosmétique, a annoncé jeudi son intention de s'introduire en Bourse afin d'accélérer sa croissance.



Créé il y a dix ans, Vinpai commercialise des ingrédients fonctionnels à base algale, végétale et minérale pouvant se substituer aux additifs chimiques utilisés dans les recettes des groupes industriels.



Répartie sur deux sites, à Saint-Dolay (Morbihan) et à proximité du port de Saint-Nazaire, la société qui compte aujourd'hui une trentaine d'employés - dit avoir développé plus de 3550 formules.



En 2021, son chiffre d'affaires a dépassé les cinq millions d'euros, dont plus de 50% à l'export dans plus de 30 pays.



Avec un marché mondial estimé à 99 milliards d'euros et des perspectives de croissance jugées 'excellentes', Vinpai se fixe pour objectif un chiffre d'affaires d'environ 16 millions d'euros en 2025, assorti d'une marge d'exploitation (EBE) supérieure à 10%.



L'entreprise, qui prévoit de s'introduire sur le marché Euronext Growth de Paris, n'a pas encore détaillé ni la taille ni le calendrier de son offre.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.