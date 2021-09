Vins d'Allemagne annonce la nomination de deux nouveaux « Amis du Riesling »

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 11 septembre 2021) - En cette soirée de vendredi, des membres éminents de l'industrie canadienne du vin, de la LCBO et des médias étaient réunis dans les jardins de la résidence officielle du Consul général de la République fédérale d'Allemagne, à Toronto, pour une réception intime suivie d'un repas. Au programme, la mise en valeur du « héros » des cépages allemands, dans le cadre du Fellowship du Riesling. Pour l'occasion, deux nouveaux membres ont été admis dans ce prestigieux regroupement en raison de leur engagement et de leur passion à l'égard du riesling allemand. Cette année, M. Al Drinkle, associé et directeur général de Metrovino, à Calgary, Alberta, et M. Harry Drung, président de HHD Imports à Waterloo, en Ontario, ont été honorés à titre d'Amis du Riesling.





Dans l'ordre habituel, Al Drinkle et Harry Drung

L'image ci-dessus n'affiche pas? Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour le voir:

https://orders.newsfilecorp.com/files/8190/96230_wog.ht4.jpg

La cérémonie, offerte par l'Institut du vin allemand (Vins d'Allemagne, au Canada) en collaboration avec le Consul général, M. Thomas Schultze et sa conjointe, Mme Katya Heusel, a été précédée d'une réception au Riesling Sekt suivie d'un souper raffiné préparé par Nick Liu, chef exécutif de la réputée brasserie asiatique DaiLo.

Les invités ont pu déguster une sélection spéciale de vieux millésimes, qui a montré combien les rieslings d'excellents producteurs pouvaient bien composer avec le passage du temps.

M. Ted Kalaboukis, directeur de Vins d'Allemagne (Canada), s'est réjoui des deux nouvelles nominations. « L'Institut du vin allemand a mis sur pied le Fellowship du Riesling afin d'honorer et de remercier les membres de l'industrie, à travers le monde, qui consacrent beaucoup d'énergie à communiquer à leurs concitoyens leur passion pour le riesling allemand. Après avoir dû remettre cette cérémonie à cause de la pandémie, nous sommes ravis d'ajouter deux nouveaux membres à la confrérie cette année, les premiers à provenir du Canada. Et nous félicitons bien sûr chaleureusement ces Amis de la cuvée 2021. »

www.vinallemandcanada.com

www.facebook.com/vinsallemagneCA

- 30 -

Pour plus d'information, contactez Lisa Ulrich, de l'équipe Vins d'Allemagne chez Andros Communications

lisa@androscom.com

Téléphone : + 1 416.637.2044

Aux responsables de publication

Cet événement a été conçu dans le but exprès de mettre en valeur et d'ainsi remercier les personnes au sein de l'industrie qui ont fait beaucoup au profit du riesling allemand, à travers le monde.

Parmi les Amis du Riesling nommés depuis la première édition du Fellowship, en 2013, soulignons Jancis Robinson MW, Hugh Johnson, Stuart Pigott et Paul Grieco.

Pour connaître la liste de tous les Amis du Riesling à ce jour : https://www.germanwines.de/knowledge/riesling-fellowship/

Au Canada, les ventes annuelles de vin allemand dépassent actuellement les 400 000 caisses de 9 litres, soit l'équivalent de plus de 52 millions $ en valeur.

Le riesling - le cépage et le vin préféré des consommateurs canadiens parmi toute la gamme allemande - représente au-delà de 95 % de ces ventes.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/96230