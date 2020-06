Violations des droits de l'homme au Nicaragua : le Conseil fédéral édicte des sanctions ciblées

Berne, 24.06.2020 - Le 24 juin 2020, le Conseil fédéral a arrêté des mesures de coercition en lien avec la situation au Nicaragua. La Suisse s'associe ainsi aux sanctions prises par l'UE en raison de la détérioration persistante des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit au Nicaragua. L'ordonnance instituant des mesures à l'encontre du Nicaragua entre en vigueur le 24 juin 2020.

Le Conseil fédéral a, le 24 juin 2020, arrêté des sanctions financières et des restrictions de déplacement à l'encontre de six personnes faisant partie de l'entourage du président Daniel Ortega. Les mesures décidées consistent en un gel des avoirs de ces personnes et une interdiction d'entrée en Suisse ou de transit par notre pays. Elles visent actuellement deux conseillers personnels du président Daniel Ortega et quatre représentants de haut rang de l'appareil judiciaire et policier, accusés de violations graves des droits de l'homme. Les avoirs faisant l'objet des sanctions financières doivent être déclarés sans délai au SECO. Les sanctions ne s'appliquent pas à la population du Nicaragua.

Le Conseil fédéral est très préoccupé par la multiplication des atteintes à la démocratie, à l'état de droit et aux droits de l'homme au Nicaragua. Il appelle les autorités nicaraguayennes à respecter et à défendre les droits de l'homme inscrits dans le droit interne et le droit international public, en particulier la liberté d'expression et la liberté de réunion. Le Conseil fédéral enjoint aux autorités du pays de respecter les droits fondamentaux des citoyens, tels que définis dans les deux accords conclus avec l'opposition à la fin de mars 2019, et de mener à bien une véritable réforme électorale. En considération de ses quarante années d'engagement en faveur du développement du Nicaragua, la Suisse est prête à soutenir les efforts visant une résolution pacifique du conflit sociopolitique.

Par l'ordonnance du 24 juin 2020, la Suisse s'associe aux sanctions prises par l'UE face à la situation au Nicaragua. Les mesures de coercition susmentionnées entrent en vigueur le 24 juin 2020, à 18 heures.

Adresse pour l'envoi de questions

Communication DEFR,

info@gs-wbf.admin.ch, 058 462 20 07

Auteur

Conseil fédéral

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil.html

Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche

http://www.wbf.admin.ch