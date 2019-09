Violences à Hong Kong pour les 5 ans du "mouvement des parapluies"

(Précisions)

HONG KONG, 28 septembre (Reuters) - Des heurts ont éclaté samedi à Hong Kong entre les forces de l'ordre et les manifestants qui célébraient le cinquième anniversaire du "mouvement des parapluies", alors que Pékin s'apprête à commémorer les 70 ans de la République populaire.

Des contestataires ont bloqué une des principales artères de l'ancienne colonie britannique près du quartier général de l'Armée populaire de libération.

La police a hissé le drapeau rouge, prévenant ainsi qu'elle n'hésiterait pas à employer la force pour disperser la foule.

Les forces de l'ordre ont aspergé les protestataires d'eau colorée, afin de les identifier plus facilement pas la suite, tiré des gaz lacrymogènes tandis que de nombreuses vitrines étaient brisées par des émeutiers.

Parti du rejet d'un projet de loi d'extradition vers la Chine continentale, désormais abandonné par l'exécutif hongkongais, le mouvement a débordé de sa revendication initiale et réclame désormais plus de démocratie et plus d'indépendance pour l'ancienne colonie britannique.

Les rassemblements de samedi coïncident avec les cinq ans du mouvement des parapluies" qui avait paralysé le territoire en 2014.

Ils se tiennent alors que la Chine populaire célébrera à partir de mardi les 70 ans de sa création par Mao Zedong. (Nick Macfie, Nicolas Delame pour le service français)