Violences dans le centre de l'Afghanistan, une vingtaine de tués

KABOUL, 11 novembre (Reuters) - Quinze civils et dix combattants appartenant à une milice chiite combattant les Taliban ont été tués dimanche dans la province de Ghazni dans le centre de l'Afghanistan où se poursuivent des violences communautaires depuis plusieurs jours, rapportent des responsables.

Les combats se déroulent depuis l'attaque lancée mercredi par les Taliban dans le district de Jaghori, une région principalement peuplée par des chiites de l'ethnie Hazaras.

Le gouvernement afghan a envoyé des troupes pour renforcer les milices locales.

Le porte-parole de la police, Ahmad Khan Sirat, a déclaré que six membres des forces de sécurité avaient été blessés en plus des 15 civils et dix miliciens tués.

Ces affrontements se poursuivent alors que l'émissaire spécial des Etats-Unis, Zakmay Khalilzad, se prépare à de nouvelles entrevues afin de convaincre les Taliban de participer à des négociations pour trouver une solution politique.

Les Taliban, un mouvement sunnite pachtoune, n'ont pas d'objectifs ethniques à proprement parler et ont démenti viser les communautés chiites afghanes.

De nombreux Hazaras accusent toutefois les Pachtounes d'être responsables des attaques commises contre des mosquées et des centres culturels.

Des attaques menées par les Taliban dans la province de Baghlan, dans le nord du pays, ont fait 14 morts parmi les forces de sécurité afghanes et les civils, a indiqué le gouverneur de la province. Huit personnes ont été blessées.

Un porte-parole des Taliban, Zabihullah Mujahid, a affirmé que 36 membres des forces de sécurité afghanes avaient été tués et que cinq points de contrôle d'une base militaire avaient été pris. (Mustafa Andalib à Ghazni et Zaker Noori à Baghlan; Pierre Sérisier pour le service français)