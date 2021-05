Violences en Cisjordanie, une Palestinienne tuée, deux Israéliens blessés

RAMALLAH, Cisjordanie, 3 mai (Reuters) - Une femme palestinienne a été tuée tandis que deux Israéliens ont été grièvement blessés par balles dans deux fusillades distinctes dimanche en Cisjordanie, ont déclaré des représentants israéliens et palestiniens.

Un soldat israélien a abattu une femme palestinienne qui tentait de mener une attaque au couteau, a rapporté l'armée. Selon des représentants palestiniens, la femme âgée de 60 ans a succombé à ses blessures.

Plus tard dans la journée, des Palestiniens armés ont ouvert le feu à un carrefour routier très fréquenté près d'une colonie juive, blessant grièvement deux Israéliens, a indiqué l'armée israélienne, ajoutant que des soldats recherchaient les assaillants.

Les tensions se sont récemment amplifiées en Cisjordanie et à Jérusalem, avec plusieurs jours de heurts entre police israélienne et Palestiniens à propos de l'accès à une zone nocturne très prisée. (Ali Sawafta, Nidal al-Mughrabi et Ari Rabinovitch; version française Jean Terzian)