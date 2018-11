(.)

PARIS, 24 novembre (Reuters) - Plusieurs milliers de "Gilets jaunes" ont entamé samedi à Paris un rassemblement national émaillé de violences, concentré sur les Champs-Elysées, pour un "Acte 2" en forme de test pour le mouvement de contestation contre la hausse du prix des carburants.

Près de 5.000 manifestants étaient présents dans la capitale peu avant midi, a-t-on appris de source syndicale de la police. Quatre personnes ont été interpellées, ajoute-t-on de même source.

Sur les Champs-Elysées, les manifestants ont été repoussés par des canons à eau et des gaz lacrymogènes - 85 grenades lacrymogènes tirées, dit-on de source syndicale - alors qu'ils tentaient de braver les barrages pour rejoindre la place de la Concorde.

Pour certains masqués et vêtus de noir, des manifestants ont descellé des pavés pour s'en servir de projectile sur les forces de l'ordre, d'autres ont enlevé du mobilier urbain (jardinières, grilles, barrières mais aussi des chaises des bars et restaurants) pour monter des barricades.

Plusieurs rassemblements épars s'étaient formés dès le matin à Paris. Le plus important, place de l'Etoile, a convergé vers le bas des Champs-Elysées, au niveau du Rond-point des Champs-Elysées où les tensions ont émergé.

La préfecture a fait état de "quelques groupes à risque" sur place. La veille, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner avait déploré la mobilisation de réseaux d'ultradroite et d'ultragauche, et de black blocs.

"Aucun manifestant n'est dans la zone interdite par arrêté", a assuré la préfecture de police de Paris dans un communiqué.

Le préfet de police Michel Delpuech avait prévenu que le dispositif de protection mis en place "ne permettra(it) aucun passage sur le bas des Champs-Elysées" dans le cadre d'un périmètre englobant la place de la Concorde, l'Elysée, l'hôtel de Matignon et l'Assemblée nationale.

Quelque 3.000 membres des forces de l'ordre, notamment des unités mobiles, sont mobilisés samedi à Paris et les communes limitrophes pour ce seul événement. La tour Eiffel, bordée par le jardin du Champ-de-Mars où a été officiellement autorisée la manifestation des "Gilets jaunes", sera exceptionnellement fermée au public.

BLOCAGES EN PROVINCE

En province, plusieurs actions ont touché le réseau routier samedi matin. A La Gravelle, près de Laval (Mayenne), une trentaine d'entre eux assuraient une opération péage gratuit et ont démonté les barrières dans le sens Paris-Bretagne.

La préfecture du Vaucluse, où les entrées et sorties sur l'autoroute A7 étaient bloquées à Bollène, Orange et Avignon, a déploré "un nombre croissant d'incidents (altercations entre automobilistes et manifestants, dégradation de matériels)" dans un communiqué.

Les forces de l'ordre sont intervenues sur le péage de la Barque, près d'Aix-en-Provence, pour déloger environ 300 gilets jaunes qui avaient bloqué le péage et entraîné la fermeture dans les deux sens de l'autoroute A8. Elles ont fait usage de gaz lacrymogène. La circulation a été rétablie.

L'Elysée a fait savoir vendredi, à la veille de ce rassemblement présenté comme un nouveau point d'orgue de la fronde sans précédent sous le quinquennat, qu'Emmanuel Macron préciserait mardi le cap et la méthode pour mener à bien une transition écologique "équitable et juste" et faire que "personne ne soit laissé sur le bord de la route".

Ces signaux de dialogue, couplés à l'annonce la semaine dernière de 500 millions d'euros d'aides supplémentaires, n'ont pour l'heure pas freiné les appels à la mobilisation relayés sur les réseaux sociaux.

Michel Delpuech a tempéré la veille le caractère massif du rassemblement lors d'une conférence de presse. Il y a une semaine, 300.000 personnes y avaient participé dans toute la France : "Il n'est pas certain du tout d'après les informations dont nous disposons que les montées soit massives depuis la province, les indications sont plutôt d'un autre ordre."

Dans un entretien au Parisien, la maire de Paris Anne Hidalgo s'est dite "inquiète d'éventuelles dégradations" liées au mouvement qui a entraîné des milliers de blocages routiers et a fait depuis samedi deux morts, 628 blessés parmi les manifestants, 136 parmi les forces de l'ordre, 795 interpellations et 605 gardes à vue.

Le rassemblement parisien coïncide avec plusieurs autres manifestations et événements qui mobiliseront également les forces de l'ordre.

Une manifestation contre les violences sexistes et sexuelles est ainsi prévue à partir de 14h00 place de l'Opéra, au coeur de la capitale, pour rejoindre la place de la République. A la même heure, des policiers commenceront une "marche blanche" au Trocadéro, face au Champ-de-Mars mais de l'autre côté de la Seine, à la mémoire de leur collègue Maggy Biskupski, présidente de l'association "mobilisation des policiers en colère", qui s'est récemment suicidée. (Julie Carriat, avec Emmanuel Jarry, Benoît Tessier, Reuters TV et les correspondants de Reuters en province , édité par Yves Clarisse et Eric Faye)