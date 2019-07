Violente explosion dans le quartier diplomatique de Kaboul, nombreuses victimes

KABOUL, 1er juillet (Reuters) - Une très violente explosion a retenti lundi dans le quartier diplomatique de la capitale afghane, les autorités parlant de dizaines de blessés transportés dans les hôpitaux et de nombreuses autres victimes.

Le porte-parole du ministère de l'Intérieur a précisé que l'explosion s'était produite dans une zone à forte densité de population où est situé le siège du ministère de la Défense.

Le bâtiment dans lequel se trouve le bureau de Reuters a été secoué par la déflagration, ont témoigné les journalistes, qui ont entendent aussi des rafales d'armes automatiques et le hurlement ininterrompu des sirènes d'ambulance. (Hamid Shalizi, Abdul Qadir Sediqi, Orooj Hakimi et Rupam Jain; Jean Terzian et Tangi Salaün pour le service français)