Violents combats alors que les troupes russes entrent dans la périphérie de Sievierodonetsk

La Russie a concentré sa puissance de feu sur le dernier grand centre de population encore tenu par les forces ukrainiennes dans la province orientale de Louhansk, dans le but d'atteindre l'un des objectifs déclarés du président Vladimir Poutine après trois mois de guerre.

Les bombardements incessants ont laissé les forces ukrainiennes défendre des ruines à Sievierodonetsk, mais leur refus de se retirer a ralenti l'offensive russe massive à travers la région de Donbas.

Le gouverneur de la région de Louhansk, Serhiy Gaidai, a déclaré que les troupes russes avaient avancé dans les franges sud-est et nord-est de la ville. Mais il a ajouté que les forces ukrainiennes avaient chassé les Russes du village de Toshkivka au sud, ce qui pourrait faire échouer l'offensive de Moscou visant à encercler la région.

"Capturer Sievierodonetsk est une tâche fondamentale pour les occupants .... Nous faisons tout ce que nous pouvons pour tenir cette avancée", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy dans un discours télévisé.

"Environ 90 % des bâtiments sont endommagés. Plus des deux tiers du parc immobilier de la ville ont été complètement détruits."

Les dirigeants de l'Union européenne devaient se réunir lundi et mardi pour discuter d'un nouveau train de sanctions contre la Russie, incluant potentiellement un embargo sur le pétrole.

Mais les gouvernements de l'UE n'ont pas réussi à se mettre d'accord en un mois de discussions, la Hongrie notamment affirmant qu'elle ne peut pas se permettre de couper le pétrole russe qui alimente ses raffineries par l'énorme oléoduc Druzhba datant de l'ère soviétique, dont le nom signifie "Amitié".

Avant le sommet, le ministre allemand de l'économie, Robert Habeck, a exprimé la crainte que l'unité de l'UE ne "commence à s'effriter". Le projet de conclusions, vu par Reuters, indiquait qu'il y aurait peu de nouvelles décisions.

Mais le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, a déclaré qu'"il y aura un accord à la fin", avec un accord sur le prochain paquet de sanctions d'ici lundi après-midi.

UNE "PRIORITÉ INCONDITIONNELLE".

Après avoir échoué à prendre Kiev en mars, la Russie a annoncé que l'objectif de son "opération militaire spéciale" était désormais de s'emparer de l'ensemble de la région de Donbas, composée de deux provinces, Louhansk et Donetsk, que Moscou revendique au nom des proxies séparatistes.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré dimanche que la "libération" du Donbas était une "priorité inconditionnelle" pour Moscou.

La capture de Sievierodonetsk et de sa ville jumelle Lysychansk, sur la rive opposée du fleuve Siverskyi Donets, donnerait à la Russie le contrôle effectif de la province de Louhansk, un point à partir duquel le Kremlin pourrait être en mesure de déclarer une certaine forme de victoire.

Mais en concentrant ses efforts sur une bataille pour une seule petite ville - Sievierodonetsk n'abritait qu'environ 100 000 personnes avant la guerre - la Russie pourrait laisser d'autres territoires ouverts à d'éventuelles contre-attaques ukrainiennes.

Ces derniers jours ont vu les premiers signes d'une potentielle contre-offensive ukrainienne dans le sud, où Moscou tente de consolider son contrôle de la province de Kherson, capturée dans les premières semaines après avoir lancé son invasion en février.

Kiev affirme que ses forces ont repoussé ces derniers jours les troupes russes vers des positions défensives dans trois villages - Andriyivka, Lozove et Bilohorka - tous situés sur la rive sud de la rivière Inhulets qui forme la frontière de Kherson.

Le groupe de réflexion Institute for the Study of War a déclaré que cette contre-attaque ukrainienne ne semblait pas jusqu'à présent susceptible de reprendre un territoire substantiel à court terme, mais qu'elle pourrait perturber les opérations russes et obliger Moscou à renforcer la zone.

Juste au nord du front de Kherson, une frappe russe présumée a endommagé le centre de la ville de Novyi Buh, tenue par les Ukrainiens, pendant la nuit, a déclaré le conseil municipal sur Telegram.

La Russie a déclaré avoir également frappé un chantier naval à Mykolayiv, un grand port tenu par les Ukrainiens, juste à l'ouest de Kherson.

Par ailleurs, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, devait rencontrer M. Zelenskiy à Kiev plus tard dans la journée de lundi pour lui proposer davantage de soutien, a déclaré le ministère français des Affaires étrangères.

Le gouvernement ukrainien a exhorté l'Occident à fournir davantage d'armes à plus longue portée pour renverser le cours de la guerre, qui en est à son quatrième mois. M. Zelenskiy a déclaré qu'il attendait de "bonnes nouvelles" dans les jours à venir.

Un soldat ukrainien en patrouille dans des tranchées près de la ville de Bakhmut, au sud-ouest de Sievierodonetsk, a évoqué la crainte tenace que son gouvernement ne soit amené à négocier une fin au conflit qui ferait perdre des territoires à l'Ukraine.

"Vous savez maintenant ce dont j'ai le plus peur, maintenant que les combats sont si intenses, si durs ?" Dmytro, un ancien professeur d'anglais, a déclaré à la télévision Reuters. "Que l'on nous dise : C'est ça, arrêtez, nous avons un cessez-le-feu."

"Un règlement négocié ne peut se produire qu'aux conditions ukrainiennes, et à l'heure actuelle, si cela se produisait, ce serait une horreur."