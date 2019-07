Violents feux de forêt dans le centre du Portugal

(Bilan actualisé, précisions)

VILA DE REI/MACAO, 21 juillet (Reuters) - Plus de 1.150 pompiers étaient mobilisés dimanche pour combattre deux feux de forêt dans le centre du Portugal qui ont fait jusqu'ici une trentaine de blessés, ont atteint des habitations et menacent plusieurs villages.

Deux des trois feux qui se sont déclarés samedi dans la région de Castelo Branco, 225 km au nord-est de Lisbonne, continuaient à brûler dimanche, s'étendant au canton voisin de Santarem et menaçant des villages des municipalités de Vila de Rei et Macao.

Les autorités ont fait évacuer des localités et des plages fluviales à titre de précaution. Elles ont indiqué que plusieurs habitations ont été atteintes par les flammes, sans donner davantage de précisions.

Trente personnes ont été blessées. Une seule personne est dans un état grave, hospitalisée avec des brûlures au premier et au deuxième degré.

Dans un communiqué, la police a annoncé avoir arrêté un homme de 55 ans soupçonné d'avoir allumé un feu. La police a ouvert une enquête, soupçonnant un acte criminel car tous les départs de feu ont eu lieu samedi dans le même secteur à une heure d'intervalle, entre 14h30 et 15h30 (13h30-14h30 GMT).

Seize d'appareils bombardiers d'eau, près de 350 véhicules de pompiers sont mobilisés contre les flammes, ainsi que des militaires et quatre bulldozers.

En juin 2017, le feu avait dévasté le centre du Portugal, causant la mort de 64 personnes, et les incendies de samedi ont réveillé ce traumatisme.

"Le feu échappe à tout contrôle, sans ressources au sol, et la population est en danger. Nous n'aurions jamais pensé revivre cela", a déclaré à la radio TSF le maire de Macao, Vasco Estrela. (Catarina Demony à Lisbonne, Miguel Pereira et Rafael Marchante à Vila de Rei, Jean Terzian, Eric Faye et Jean-Stéphane Brosse pour le service français)