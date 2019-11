Virgil lève 2.1 ME pour briser le plafond de pierre

Grâce à l'apport en fonds propres de Virgil, les jeunes actifs deviennent propriétaires du bien de leurs rêves et construisent leur patrimoine.

Paris, le 27 novembre 2019 – Malgré les taux d'intérêt immobiliers au plus bas, il est plus difficile que jamais de devenir propriétaire à Paris : le prix du m2 parisien a augmenté de 150%1 depuis 2000 alors que les revenus disponibles sont restés stables. À moins de disposer d'un apport familial conséquent, les jeunes actifs ne peuvent plus faire face aux compromis nécessaires pour devenir propriétaire : acheter trop petit, trop loin ou pas du tout. Pourtant, devenir propriétaire reste une priorité pour 89%2 des plus de 25 ans, et à raison : en 3 ans à peine, les économies de loyer absorbent les frais de notaire. Virgil, créé par Keyvan Nilforoushan et Saskia Fiszel (ex dirigeants de onefinestay), brise ce plafond de pierre en fournissant aux jeunes actifs l'apport nécessaire pour accéder au bien qui leur correspond vraiment. C'est une première dans l'acquisition immobilière en France. La fintech lève 2,1 millions d'euros auprès d'Alven, LocalGlobe et Kima Ventures pour soutenir son développement.

Virgil, le coup de pouce inédit pour ne plus renoncer aux m2 nécessaires ou au quartier de son choix

Virgil fournit aux jeunes actifs le complément d'apport indispensable pour leur permettre d'acheter l'appartement qui leur correspond vraiment. Ce n'est pas un prêt, mais du capital. Virgil peut apporter jusqu'à 100k€ par opération. Pour 10% d'apport, Virgil détient 15% de l'appartement. L'acquéreur pourra vendre son appartement à tout moment, ou racheter les parts de Virgil au terme de 10 années à compter de son achat.

Exemple : pour un bien à 400k€ à Paris (soit 430k€ en incluant les frais), un acquéreur qui a une capacité d'emprunt de 390 k€ verra Virgil abonder à hauteur de 40 k€, soit 10% d'apport, pour boucler le plan de financement. Virgil détiendra 15% de l'appartement pour une durée maximale de 10 ans.

Virgil révolutionne le parcours d'achat dans son intégralité

L'accompagnement n'est pas seulement financier. L'équipe de Virgil est présente à tout moment afin que les acquéreurs aient un allié à leurs côtés : partenaire de confiance, source d'information et point de référence. Le tout, dans un parcours d'achat digitalisé et fluide.

Un outil d'animation dynamique sera prochainement mis au service de la communauté Virgil : Spoune, un média dont chaque numéro répondra à une question liée à la construction du patrimoine, afin de donner aux jeunes actifs toutes les clés pour élargir l'univers des possibles.

Objectif : 5 000 transactions d'ici 2021

L'entreprise lève 2,1 millions d'euros auprès d'Alven Capital, de LocalGlobe, de Kima Ventures et de business angels réputés : Oleg Tscheltzoff (Serial Entrepreneur, fondateur et CEO Fotolia), Thibaud Elzière (Serial entrepreneur, à la tête de eFounders), Augusta (Patrick Sayer), Greg Marsh et Demetrios Zoppos (Fondateurs de onefinestay), pour soutenir son développement. Virgil envisage 100 transactions par mois d'ici fin 2020 et 5 000 d'ici fin 2021.

Les fondateurs de onefinestay Europe à la tête de Virgil

Avant Virgil, Keyvan et Saskia ont développé dans toute l'Europe onefinestay, société née à Londres qui a révolutionné l'hospitalité haut de gamme en réconciliant la location de courte durée d'appartements en ville avec le service d'un hôtel 5 étoiles. Ils en ont fait une référence mondiale de l'expérience client, rassemblant une communauté de dizaines de milliers de propriétaires et de voyageurs. L'entreprise a été acquise par le groupe Accor pour 150M€.

Avant onefinestay, Keyvan (École Polytechnique et ENSAE) fut DG et Associé de NextStage, leader français du capital développement, qu'il a rejoint à sa création. Il maîtrise les problématiques légales et règlementaires liées à l'investissement et à la gestion d'actifs, ainsi que les défis liés à la croissance d'une entreprise régulée. Saskia (Sciences-Po Paris et ESSEC Business School) a forgé ses compétences en marketing, communication et expérience client chez Publicis, L'Oréal et Nestlé. Elle maîtrise le développement de nouveaux produits ainsi que la création et l'implémentation de stratégies d'acquisition d'audiences exigeantes.

« Devenir propriétaire est le premier levier de construction d'un patrimoine. Nous avons créé Virgil pour que chacun ait la possibilité de le faire dans les meilleures conditions » expliquent Keyvan Nilforoushan et Saskia Fiszel, les fondateurs de Virgil.

Plus d'informations : www.wearevirgil.com

À propos d'Alven Capital – Créé en 2000, Alven est un fonds de venture capital indépendant parisien avec plus de 500m$ d'actifs gérés. Avec près de 100 sociétés financées depuis la création et une quarantaine de participations cédées, Alven compte aujourd'hui une cinquantaine de sociétés en portefeuille, comme Algolia, Dataiku, Happn, CaptainTrain, Sezane, ou Qonto.

À propos de LocalGlobe – LocalGlobe est un fonds de capital-risque basé à Londres investissant principalement en amorçage, et principalement au Royaume-Uni. LocalGlobe soutient des fondateurs ambitieux depuis 1999, comme ceux de Transferwise, Algolia, Robinhood, ou CaptainTrain.

À propos de Kima Ventures – Kima Ventures est le bras d'investissement startup de Xavier Niel, l'un des investisseurs early stage les plus actifs au monde. Kima investit dans 100 startups par an du Seed à la Series A. Basé à Paris à Station F, Kima a investi depuis 2010 dans près de 700 startups, dont Transferwise, CaptainTrain, Zenly, Payfit, Docker, et Doctrine, leur fournissant financement, réseau et support pour les aider à atteindre les prochaines étapes de leur parcours.

Contact presse : Pepper Menthe Communication

Samira Chakkaf Andalouci – 07 86 11 14 52 – Samira@peppermenthe.com

Sources

Prix immobilier - Évolution à long terme - Conseil général de l'environnement et du développement durable OpinionWay - Les Français et la propriété immobilière – Février 2019

