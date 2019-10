Virgin Galactic complète sa fusion avec Social Capital Hedosophia pour créer la première et seule société de vols spatiaux habités commerciaux cotée en bourse

Virgin Galactic (« VG »)une société aérospatiale verticalement intégrée, et Social Capital Hedosophia (« SCH »), un véhicule d'investissement public, ont annoncé aujourd'hui la finalisation de la fusion récemment annoncée de leurs entreprises. La société qui en résulte est nommée Virgin Galactic Holdings, Inc. (« VGH ») et le négoce de ses actions ordinaires, de ses parts et de ses bons de souscription devrait commencer sur la Bourse de New York sous le nouveau symbole au téléscripteur « SPCE », « SPCE.U » et « SPCE WS », respectivement, le 28 octobre 2019. La société construit ses véhicules spatiaux à Mojave, en Californie, par le biais de sa filiale de développement aérospatial The Spaceship Company, dont les opérations commerciales sont basées à Spaceport America au Nouveau Mexique.

VG a déjà des réservations de plus de 600 personnes dans 60 pays, ce qui représente au total environ 80 millions USD de dépôts collectés et plus de 120 millions USD de recettes potentielles. La finalisation de cette fusion et le négoce en tant que société par actions sont les étapes suivantes sur la voie de l'établissement d'une entreprise de services commerciaux prospère et d'investissements appropriés pour l'avenir.

George Whitesides, PDG de Virgin Galactic Holdings, a déclaré :

« Aujourd'hui débute une nouvelle ère pour l'industrie des vols spatiaux habités. VG est déjà à l'origine de plusieurs réalisations spatiales importantes, y compris l'envoi du premier passager dans l'espace à bord d'un véhicule commercial à titre d'essai, et l'annonce faite aujourd'hui en est également une. Maintenant que VG est une société cotée en bourse, n'importe qui peut investir dans une société de vols spatiaux habités dont la mission est de transformer radicalement le marché et de faire partie de l'industrie passionnante qu'est l'industrie spatiale commerciale. Je suis fier du solide flux de dépôts des clients et de l'intérêt que nous avons suscité à ce jour, et nous sommes impatients de faire du rêve des vols spatiaux une réalité pour nos étonnants clients astronautes. »

Chamath Palihapitiya, fondateur et PDG de SCH, a déclaré :

« Depuis notre fondation, SCH s'est donné comme objectif d'unir les technologues, les entrepreneurs et les investisseurs axés sur la technologie autour d'une vision partagée. Ce qui était jadis une poursuite est aujourd'hui mission accomplie. Nous sommes heureux d'avoir franchi cette étape monumentale aujourd'hui et nous nous réjouissons à l'idée de continuer à travailler avec la société pour transformer l'industrie spatiale commerciale. »

Sir Richard Branson, fondateur de Virgin Galactic, a confié pour sa part :

« Je remercie nos autres investisseurs, les employés de VG et de The Spaceship Company, nos partenaires d'affaires et nos clients pour leur engagement vis à vis de notre formidable entreprise, qui a rendu possible l'enthousiasmante annonce de ce jour. Avec notre système exclusif de vols spatiaux, notre accès spécial à l'espace aérien à Spaceport America, une marque reconnue partout dans le monde et le vif intérêt des investisseurs, je considère que VG est idéalement placée pour capitaliser sur le marché spatial commercial à croissance rapide de plusieurs milliards de dollars et, au final, ouvrir l'espace à des milliers de nouveaux astronautes. Aujourd'hui, nous avons accompli une mission, et, en ouvrant l'espace à un nombre toujours croissant de futurs astronautes, nous tournons nos regards vers l'avenir. »

Détails de la transaction

À la suite de cette transaction, Virgin Galactic a reçu plus de 450 millions USD de recettes primaires et, à la clôture du marché le vendredi 25 octobre, la capitalisation boursière de l'entreprise se chiffrait à 2,3 milliards USD. À l'avenir, les actionnaires existants de Virgin Galactic détiendront près de 59 %. Le conseil d'administration de la société est constitué de Chamath Palihapitiya en tant que président, Adam Bain et James Ryans, qui étaient administrateurs de SCH, ainsi que Wanda Austin, Craig Kreeger, George Mattson, Evan Lovell et George Whitesides.

À propos de Virgin Galactic Holdings

Virgin Galactic est une société aérospatiale à intégration verticale pionnière des vols spatiaux habités pour les particuliers et les chercheurs. La société considère que l'exploration commerciale de l'espace représente l'une des initiatives technologiques les plus passionnantes et les plus importantes de notre époque. Elle s'engage dans cette aventure d'exploration commerciale avec pour mission d'emmener les humains dans l'espace et de les ramener sur Terre en toute sécurité, de manière régulière, cohérente et à un prix abordable. À l'aide de ses technologies exclusives et réutilisables, et étayée par l'expérience client remarquable de la marque Virgin, la société développe un système de vol spatial conçu pour offrir à ses clients une expérience unique de plusieurs jours aboutissant à un vol spatial comprenant plusieurs minutes d'apesanteur et d'observation de la Terre depuis l'espace. Actuellement en phase finale de développement, le système a déjà effectué de multiples vols de son véhicule avec équipage dans l'espace et prévoit un lancement commercial en 2020.

