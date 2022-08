Virgin Galactic reporte à nouveau le vol spatial commercial au deuxième trimestre 2023

La société fondée par le milliardaire Richard Branson avait invoqué en mai une crise de la chaîne d'approvisionnement et une pénurie de main-d'œuvre pour repousser le lancement au premier trimestre 2023. Avant cela, elle avait reporté les vols au quatrième trimestre 2022.

"Alors que nos plans à court terme prévoient désormais un lancement du service commercial au deuxième trimestre 2023, les progrès sur notre future flotte se poursuivent", a déclaré le directeur général Michael Colglazier.

En février, Virgin Galactic avait rouvert au public la vente de billets pour les voyages spatiaux, fixant les prix à 450 000 dollars par personne avec un dépôt initial de 150 000 dollars.

La société a également annoncé une perte nette plus importante de 110,7 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 94 millions de dollars un an plus tôt.

Le mois dernier, elle a conclu un pacte avec Aurora Flight Sciences, filiale de Boeing Co, pour construire son nouvel avion porteur à double fuselage qui transportera son vaisseau spatial de prochaine génération dans l'espace.