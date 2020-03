Virgin Money Australia a choisi Temenos SaaS pour construire la banque numérique de demain

Temenos (SIX: TEMN), la société de logiciels bancaires, annonce ce jour avoir été sélectionné par Virgin Money Australia, une division de Bank of Queensland (BOQ), en tant que partenaire de technologies bancaires numériques afin de propulser sa stratégie de croissance.

Le logiciel bancaire nuagique agnostique de Temenos permettra à Virgin Money Australia de bénéficier d'une plateforme SaaS numérique unique et évolutive afin de créer un modèle commercial numérique simplifié. Cette technologie axée sur les API permettra à Virgin Money Australia de proposer un éventail de services financiers afin d'aider ses clients à optimiser leur situation financière, mais aussi de lancer plus rapidement des produits bancaires innovants, comme des comptes d'épargne et des programmes de fidélité. La banque proposera une expérience numérique parfaitement fluide à ses clients sur l'ensemble des canaux numériques pour tous les produits bancaires de détail, réduisant ainsi l'intégration client à quelques minutes seulement.

Lors d'une récente mise à jour de sa stratégie, Bank of Queensland (BOQ) a dévoilé sa feuille de route technologique à cinq ans en vue de promouvoir des expériences client différenciées, de générer une croissance pérenne et rentable, et de créer une valeur actionnariale à long terme. Dans le cadre du programme de transformation numérique, la banque modernisera son infrastructure centrale et déploiera la plateforme bancaire numérique de prochaine génération de Temenos. La nouvelle plateforme nuagique sera tout d'abord déployée pour les clients de Virgin Money Australia disposant de comptes courants et d'épargne et, dans un second temps, pour les produits de dépôt et de prêt. Suite au déploiement réussi de Virgin Money Australia Digital Bank, BOQ a également annoncé son intention de migrer son activité bancaire de détail sur la nouvelle plateforme numérique.

Afin de rester compétitif à l'ère du numérique, BOQ investit dans la restructuration technologique de Virgin Money Australia pour intensifier la dynamique de la banque numérique. Après un rigoureux processus de sélection, Virgin Money Australia a opté pour la technologie de bout en bout de Temenos. Combinées à l'approche de Temenos Australian Model Bank, la souplesse, l'évolutivité et la sécurité de Temenos SaaS fournissent une fonctionnalité préconfigurée spécifique à chaque pays qui permettra à Virgin Money Australia de commercialiser rapidement ses produits. Mis en œuvre en collaboration avec Deloitte Digital, le projet allie tous les atouts d'une banque solidement établie à la souplesse numérique d'une néobanque.

Virgin Money Australia a choisi le SaaS intégral de Temenos avec Temenos Transact, la prochaine génération d'activités bancaires centrales, et Temenos Infinity, le produit bancaire numérique omnicanal couvrant l'engagement client, depuis l'intégration jusqu'à la gestion des comptes, en passant par la rétention à long terme. Temenos SaaS offre des avantages en termes de coûts et d'évolutivité, avec une sécurité et une disponibilité élevées, pour assurer un déploiement continu. En accédant à la solution via un modèle par abonnement, Virgin Money Australia sera en mesure de mettre l'utilisation à échelle en fonction de la croissance commerciale.

Dans le cadre du projet, Virgin Money Australia regroupera sa gamme de produits bancaires de détail sur une plateforme unique, créant ainsi pour ses clients une expérience centralisée, fluide et axée sur le numérique. La technologie d'avenir de Temenos donnera également la possibilité à Virgin Money Australia de tirer parti de l'intelligence artificielle (IA), d'interfaces conversationnelles et d'autres technologies émergentes.

Avec la technologie de Temenos, Virgin Money Australia bénéficiera d'un ratio coût-revenu inégalé sur le marché et offrira un meilleur retour sur investissement aux actionnaires et aux clients. Les banques les plus performantes utilisant le logiciel Temenos ont obtenu des ratios coût-revenu de 26,8%, soit la moitié de la moyenne sectorielle, et un rendement de capitaux propres de 29%, soit trois fois la moyenne du secteur.

Greg Boyle, PDG de Virgin Money Australia, déclare: "La nouvelle banque numérique fournira une expérience Virgin totalement différenciée et prometteuse. Mais avant tout, Virgin Money Australia se positionne de manière unique pour renforcer ses relations avec plus de 200 000 clients fidèles et un portefeuille de prêts au logement qui a dépassé les 3 milliards de dollars, afin d'être véritablement compétitifs sur le marché australien face aux banques émergentes et traditionnelles.

"Nous sommes au début d'un chapitre prometteur de notre histoire, durant lequel nous construisons une banque numérique de premier plan, qui sera à la fois simple et enrichissante. Nous nous engageons à satisfaire nos clients en fournissant une expérience exceptionnelle et de bout en bout sur tous les canaux. Avec la technologie nuagique avancée de Temenos, nous aurons la souplesse nécessaire pour commercialiser de nouveaux produits et différencier l'expérience client. Nous tirerons également parti d'une rapidité de déploiement et d'un gain en efficiences opérationnelles.

"En travaillant au côté de Temenos pour mettre sur pied la nouvelle banque numérique de Virgin Money Australia, nous avons choisi un partenaire technologique jouissant de solides capacités et d'un bilan éprouvé."

Max Chuard, PDG de Temenos, déclare: "Nous sommes ravis d'avoir été choisis en tant que partenaire technologique de choix de Virgin Money Australia. Nous avons observé un véritable dynamisme sur le marché australien de la part de banques émergentes et d'institutions ayant pignon sur rue. Avec cette stratégie numérique, Virgin Money Australia se fixe d'ambitieux objectifs en matière d'expérience client. La technologie nuagique axée sur les API de Temenos aidera Virgin Money Australia à rester compétitif en offrant des expériences client hyper personnalisées et en créant de nouveaux modèles commerciaux, notamment sous la forme de services et produits financiers. Avec Temenos SaaS, la nouvelle banque digitale bénéficiera également d'un coût total de propriété réduit, et permettra à Virgin Money Australia de rester flexible, d'innover rapidement, de commercialiser de nouveaux produits et d'offrir les meilleures expériences client possible."

– Fin –

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) est le leader mondial des logiciels bancaires. Plus de 3 000 banques à travers le monde, dont 41 des 50 plus groupes bancaires mondiaux, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien des transactions et interactions de plus de 500 millions de clients des services bancaires. Temenos propose des solutions logicielles nuagiques natives, agnostiques et dotées d'IA pour le front-office, les services bancaires de base, les paiements et la gestion de fonds qui permettent aux banques d'offrir à leurs clients des expériences multicanal parfaitement fluides et de gagner en excellence opérationnelle.

Le logiciel Temenos a prouvé qu'il permet à ses clients les plus performants d'atteindre des ratios coût-revenu de 26,8%, soit la moitié de la moyenne sectorielle, et un rendement de capitaux propres de 29%, soit trois fois la moyenne du secteur. Ces clients investissent également 51% de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, soit deux fois la moyenne sectorielle, prouvant ainsi que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.temenos.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200305005869/fr/