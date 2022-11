Virgin Money annonce un bond de son bénéfice annuel

Virgin Money a annoncé un bénéfice avant impôts de 595 millions de livres (703 millions de dollars) pour l'exercice clos en septembre, contre 417 millions de livres l'année précédente.

La banque - qui a repris les versements aux investisseurs au cours de l'année dernière - a déclaré qu'elle verserait un dividende final de 7,5 pence par action et rachèterait des actions pour un montant supplémentaire de 50 millions de livres.

Le sixième plus grand créancier du pays est né de la fusion de Virgin Money et de son rival CYBG en 2018, dans le but de contester la domination du marché par les grandes banques traditionnelles, notamment Lloyds et Barclays.

Les investisseurs craignent qu'une crise économique en Grande-Bretagne n'entraîne une augmentation des défauts de remboursement des prêts et n'entame les finances des banques, les prévisionnistes du budget officiel prévoyant que les ménages seront confrontés à une baisse record de leur niveau de vie au cours des deux prochaines années.

Cependant, les créanciers ont également bénéficié des taux plus élevés conçus pour freiner l'inflation galopante, car ils profitent de l'écart entre ce qu'ils facturent sur les prêts et ce qu'ils versent sur les dépôts.

Virgin Money a mis de côté 52 millions de livres pour couvrir d'éventuelles créances douteuses afin de refléter la détérioration des perspectives, mais a déclaré qu'il y avait peu de signes d'inquiétude en matière de crédit jusqu'à présent.

"Bien que nous ayons une qualité de crédit solide dans l'ensemble de nos prêts, nous sommes conscients que certains clients devront prendre des décisions difficiles dans cet environnement, et nous leur proposons de manière proactive de l'aide et du soutien", a déclaré David Duffy, PDG de Virgin Money.

