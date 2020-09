Virus: un quart des Britanniques soumis à des restrictions

Londres (awp/afp) - Plus d'un quart de la population britannique est concernée par des restrictions locales pour tenter de freiner la deuxième vague de nouveau coronavirus, avec notamment un confinement dans plusieurs villes du Pays de Galles, à l'heure où Londres se trouve à un "point de basculement".

Espérant éviter un confinement national, le Royaume-Uni multiplie les actions locales pour tenter de contrôler la propagation du virus, qui a déjà fait près de 42.000 morts, le plus lourd bilan en Europe.

Le ministre gallois de la Santé Vaughan Getting a annoncé vendredi qu'à partir de 18H00 dimanche, il sera interdit d'entrer ou de sortir des villes de Cardiff et Swansea sans raison valable, professionnelles ou scolaires par exemple. Les mêmes dispositions entreront en vigueur la veille à Llanelli, autre ville de cette province de l'ouest du Royaume-Uni.

Parmi les restrictions instaurées, l'interdiction pour les personnes ne faisant pas partie du même foyer de se rencontrer en intérieur. "Ces mesures reflètent la gravité de la situation", a souligné M. Getting lors d'une conférence de presse.

L'instauration prochaine de cette dernière mesure est attendue à Leeds (nord de l'Angleterre) et d'autres localités, qui viendraient ainsi s'ajouter à une liste qui grandit de jour en jour.

Au total, 17,5 millions de personnes seront concernées par des restrictions locales dans l'ensemble du pays, selon un décompte de l'agence britannique PA, sur une population de 66 millions d'habitants.

Le taux de reproduction du virus, indicateur clé qui correspond au nombre moyen de personnes infectées par un porteur du virus, a augmenté et se trouve désormais entre 1,2 et 1,5 dans le pays.

Étudiants "injustement" traités

Vendredi, la capitale a été ajoutée à la liste des zones sous étroite surveillance du gouvernement de Boris Johnson, qui a notamment imposé la fermeture des pubs et restaurants à 22H00 depuis jeudi.

"Londres se trouve actuellement à un point de basculement très inquiétant", a déclaré dans un communiqué le maire travailliste Sadiq Khan, soulignant la poussée du nombre d'appels aux services médicaux, des admissions à l'hôpital, y compris en soins intensifs.

L'élu a mis en cause le "quasi-effondrement" du système de tests et de traçage des cas, estimant que "de nouvelles mesures" pour ralentir la propagation du virus sont "absolument nécessaires". La capacité de tests doit augmenter "immédiatement à Londres", "tout retard reviendra à laisser tomber la ville et coûtera des vies", a-t-il averti.

Vendredi, les autorités sanitaires ont enregistré 6.874 nouveaux cas au Royaume-Uni, un chiffre qui s'explique en partie par l'augmentation du nombre de tests, mais qui inquiète les spécialistes.

L'office national des statistiques (ONS) a estimé vendredi à 9.600 le nombre de nouveaux cas par jour en Angleterre au cours de la semaine qui s'est achevée le 19 septembre, une hausse de 60% par rapport à la précédente.

Dans un communiqué conjoint, les médecins chefs de la province britannique d'Irlande du Nord et de la République d'Irlande ont enjoint à la population d'éviter tout déplacement non essentiel de part et d'autre de la frontière et recommandé aux employeurs de faciliter autant que possible le travail à domicile.

En Écosse, la Première ministre Nicola Sturgeon a demandé aux étudiants de ne pas se rendre au pub ce week-end, ni de participer à des fêtes à domicile, "désolée" pour ceux qui vivent loin de chez eux pour la première fois et qui doivent parfois s'isoler. Des centaines d'étudiants sont dans cette situation après que des cas se sont déclarés sur des campus écossais, notamment à Glasgow.

Le syndicat national des étudiants a déploré que ces derniers soient "injustement" tenus pour responsables de la propagation du virus et traités différemment du reste de la population adulte.

afp/al