Visa et Mastercard font une pause dans la promotion des crypto-monnaies suite à l'effondrement du secteur - sources

L'industrie des crypto-monnaies a connu un renversement de fortune en 2022, les faillites de FTX et de BlockFi ayant ébranlé les investisseurs et accru la surveillance réglementaire du secteur.

Visa et Mastercard ont décidé de repousser le lancement de certains produits et services liés à la crypto jusqu'à ce que les conditions du marché et l'environnement réglementaire s'améliorent, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être nommées car les discussions sont confidentielles.

"Les récents échecs très médiatisés dans le secteur de la crypto sont un rappel important que nous avons un long chemin à parcourir avant que la crypto ne fasse partie des paiements et des services financiers courants", a déclaré un porte-parole de Visa, le plus grand processeur de paiement au monde.

Cela ne change toutefois rien à la stratégie et à l'orientation de la société en matière de crypto, a ajouté le porte-parole.

Un porte-parole de Mastercard a déclaré : "Nos efforts continuent de se concentrer sur la technologie blockchain sous-jacente et sur la façon dont elle peut être appliquée pour aider à résoudre les points douloureux actuels et à construire des systèmes plus efficaces."

RETRAIT DE CRYPTO

Au cours des deux dernières années, les grandes sociétés de cartes s'étaient réchauffées à la crypto alors que la popularité de la classe d'actifs explosait, certains la vantant comme la prochaine grande chose dans la finance.

Les sociétés de cartes, qui empochent un petit pourcentage de la valeur en dollars des transactions qu'elles traitent, avaient annoncé de multiples partenariats avec des sociétés de crypto et mis en place des équipes dédiées pour explorer la technologie blockchain.

Mastercard a fait équipe avec le créancier de crypto-monnaies Nexo en avril pour lancer ce qu'elle a appelé la première carte de paiement "adossée à la crypto-monnaie" au monde.

En novembre, Visa a rompu ses accords mondiaux de carte de crédit avec FTX, un mois seulement après avoir annoncé un partenariat élargi avec la bourse.

Graphique : Le bitcoin malmené par les chocs cryptographiques https://www.reuters.com/graphics/FINTECH-CRYPTO/BITCOIN/dwpkdemzgvm/chart.png

La société de cartes American Express a déclaré en 2021 qu'elle envisagerait d'utiliser la crypto comme une option possible pour échanger des points de récompense à l'avenir.

Mais elle ne considère pas les jetons de crypto comme une priorité stratégique à court terme, a déclaré une source familière avec la question.

"À court terme, nous ne voyons pas la crypto remplacer nos services de paiement et de prêt de base", a déclaré un porte-parole d'AmEx dans une déclaration envoyée par courriel, ajoutant que la société continue d'explorer des cas d'utilisation significatifs pour la technologie.

"Ils ne peuvent et ne doivent pas aller de l'avant tant qu'il n'y a pas de cadre réglementaire clair", a déclaré Thomas Hayes, président et membre directeur de la société d'investissement Great Hill Capital.

"Les retards ne sont pas imputables à leur activité principale - car elle reste forte. Ils sont liés à un environnement réglementaire incertain pour la crypto et à une demande/un intérêt pour les services de crypto en baisse à court terme."