Visa va appliquer un nouveau code identifiant les ventes dans les magasins d'armes à feu aux États-Unis

L'Organisation internationale de normalisation a approuvé vendredi la création du code de commerçant à la suite de la pression exercée par les militants du contrôle des armes à feu qui affirment qu'il permettra de suivre les achats d'armes suspects.

"Suite à la décision de l'ISO d'établir un nouveau code de catégorie de commerçant, Visa procédera aux prochaines étapes, tout en s'assurant de protéger tout le commerce légal sur le réseau Visa conformément à nos règles de longue date", a déclaré Visa dans un communiqué.

Les processeurs de cartes de crédit utilisent des codes pour identifier les ventes par secteur, comme les épiceries, les restaurants et autres. Les magasins d'armes à feu ont été inclus dans une catégorie plus large de vente au détail.

Le code indique où une personne dépense de l'argent mais pas quels articles ont été achetés.

Plusieurs grands fonds de pension américains, y compris ceux des travailleurs gouvernementaux de la ville de New York et de la Californie, avaient soumis des résolutions d'actionnaires demandant aux sociétés de paiement de peser sur la question.

La décision de Visa d'adopter le nouveau code fera pression sur d'autres processeurs de paiement comme Mastercard In et American Express Co pour qu'ils lui emboîtent le pas.

Certains défenseurs des droits des armes à feu craignent que le nouveau code ne conduise à une surveillance non autorisée.

Les fusillades de masse survenues cette année, y compris dans une école primaire du Texas qui a tué 19 enfants et deux enseignants, ont alimenté le long débat américain sur le contrôle des armes à feu.

Le président américain Joe Biden a demandé au Congrès d'adopter une interdiction des armes d'assaut ainsi que 37 milliards de dollars pour les programmes de prévention du crime, dont 13 milliards de dollars pour embaucher et former 100 000 policiers supplémentaires au cours des cinq prochaines années.