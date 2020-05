Visana a étoffé d'un quart son bénéfice net en 2019

Zurich (awp) - Le groupe Visana a étoffé sa rentabilité l'an dernier, le bénéfice net s'enrobant de plus d'un quart à 226,7 millions de francs suisses quand le volume de primes a grappillé moins de 2% à 3,56 milliards. Le gestionnaire d'assurances a notamment pu compter pour ce faire sur un résultat positif de ses placements à hauteur de 119,3 millions, contre 49,6 millions un an plus tôt.

Le résultat des activités d'assurance s'est par contre contracté de 162,1 millions en 2018 à 144,0 millions en 2019, dont 40,2 millions dans l'assurance de base et 103,8 millions dans les complémentaires.

La société bernoise assure que la pandémie de Covid-19 demeurera sans incidence sur l'évolution des primes pour les assurés de base, en hausse pratiquement constante depuis des années, mais souligne qu'il demeure prématuré de se prononcer sur la poursuite ou non de la tendance inflationniste.

Les marques du groupe ont connu des évolutions contrastées. Visana a ainsi dégagé un bénéfice de 110,3 millions, contre 59,8 millions en 2018. Sana24 a renoué avec les gains (+0,7 million en lieu et place de -2,4 millions). Vivacare a vu son résultat élagué de 4,0 millions à 2,5 millions et Galenos de 1,1 million à 4,0 millions. Le bénéfice de Visana Assurance a reculé de 2,9 millions à 109,2 millions.

