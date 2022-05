Visana prend une participation minoritaire dans Liberty Vorsorge

Zurich (awp) - L'assureur maladie et accident Visana a pris une participation minoritaire dans Liberty Vorsorge, une société basée dans le canton de Schwyz et spécialisée dans les solutions de prévoyance indépendantes pour clientèle privée et d'entreprise.

Avec cette participation, Visan renforce sa collaboration avec Liberty dans les domaines de l'assurance et de la prévoyance, indique un communiqué commun de mardi soir. Visana proposera à ses clients les solutions de Liberty et cette dernière pourra élargir son offre d'assurances.

