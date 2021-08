Viseca a renoué avec les profits au 1er semestre

Zurich (awp) - Viseca a renoué avec les chiffres noirs au premier semestre 2021. Tirant profit de la réouverture progressive de l'économie dans le contexte de la pandémie de coronavirus, le spécialiste zurichois des cartes de crédit a dégagé un bénéfice net de 12,5 millions de francs suisses, contre une perte nette de 11,8 millions entre janvier et fin juin 2020.

Le chiffre d'affaires a pour sa part légèrement fléchi, soit de 0,6% en un an, à 189 millions de francs suisses, écrit vendredi l'entreprise établie à Zurich et qui a abandonné en juin 2020 la marque Aduno en fusionnant les sociétés Viseca, Accarda et Aduno Finance.

Le portefeuille de cartes a en revanche évolué favorablement, leur effectif ayant franchi à fin juin le record de 2,58 millions d'unités, soit un bond de moitié. L'envol reflète la migration de la carte client de Manor "myOne" vers une carte de crédit Mastercard, ainsi qu'à l'émission de cartes de débit de dernière génération. Les transactions ont quant à elles décollé de 25% à 5,64 millions de francs suisses.

Evoquant la suite de l'exercice, Viseca se montre prudemment optimiste, au vu de l'assouplissement des mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19. L'entreprise anticipe une nouvelle légère reprise de l'économie au second semestre, malgré le variant Delta, évolution qui devrait avoir un impact favorable sur le chiffre d'affaires annuel.

vj/ck