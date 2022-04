Viseca renoue avec les bénéfices en 2021

Zurich (awp) - L'émetteur de cartes de crédit Viseca a renoué avec les bénéfices en 2021, grâce à un rebond de l'activité dans la seconde moitié de l'année. L'entreprise affiche une progression dans son activité historique d'émission de cartes de crédit, mais également dans les cartes de débit.

Le bénéfice consolidé de 2021 a atteint 50,9 millions de francs suisses, contre une perte de 20,4 millions en 2020, écrit Viseca mercredi dans un communiqué. Le chiffre d'affaires a progressé de 9,2% à 420,6 millions, porté par la hausse de 21,1% du produit des commissions.

Si Viseca a fortement pâti des répercussions de la pandémie entre janvier et avril, les affaires se sont redressées à partir de mai. Le chiffre d'affaires transactionnel a atteint 13,9 milliards, en hausse de 40,8% par rapport à 2020. Cette progression est principalement due à l'introduction des nouvelles cartes de débit ainsi qu'à l'amélioration de la situation de l'activité voyages, note la société.

Le portefeuille de cartes a connu une progression de 17,8% à 2,8 millions de cartes au 31 décembre 2021. Les fonds propres de l'entreprise ont progressé à 605,3 millions de francs suisses, contre 574,4 millions un an plus tôt. Enfin, Viseca a remboursé son dernier emprunt au 16 juillet 2021 et n'est plus active sur le marché des capitaux.

rq/lk