Apple écrase la concurrence en sortant le grand jeu ! Le groupe dévoile son casque de réalité augmentée Vision Pro, qui devrait faire son apparition en 2024 sur le marché des nouvelles technologies. Il s'annonce déjà comme un bouleversement : après avoir pris l'habitude de communiquer en visio, l'humanité se dirige vers une nouvelle ère encore plus robotisée.

Vision Pro, présenté lors de la conférence annuelle des développeurs, est à Apple ce que la gamme Quest est à Meta. Cependant, il faut reconnaître que cet appareil, dont le prix démarre à 3499 USD (soit trois fois plus cher que l'appareil le plus coûteux chez Meta), est technologiquement supérieur à ceux de son concurrent.

Doté de 12 caméras et d'une couronne numérique, le casque fonctionne avec une batterie externe de deux heures. Il est alimenté par la puce M2 d'Apple et une nouvelle puce R1, et répondra au système d’exploitation visionOS.

Il permet aux utilisateurs de projeter virtuellement des applications dans leur environnement et d'interagir avec elles grâce au mouvement des yeux, aux gestes de la main et à la voix. Il faudra maintenant s’attendre à ce que les gens sortent dans la rue affublés de cet accessoire visuel démesuré, comme s'ils allaient au ski....

Le casque est compatible avec des services tels que Microsoft Office, les applications Adobe, et même Disney+. Imaginez une famille utilisant Vision Pro pour regarder un film ensemble. Chaque membre porte son propre casque, plongé dans son propre monde virtuel, isolé des autres. Bien qu'ils soient physiquement présents dans la même pièce, ils ne partagent pas réellement l'expérience ensemble, perdant ainsi les moments de complicité, les rires et les discussions qui font partie intégrante des soirées cinéma en famille.

D'autres pourraient s'immerger tellement dans la réalité virtuelle qu'ils en viendraient à négliger la vie réelle. Prenons l'exemple extrême du deuil : qui ne serait pas tenté de revoir un être cher comme s'il était toujours présent ? Mais ce serait vivre dans une illusion. En fin de compte, il est important de se demander si le progrès technologique vaut la perte potentielle de moments authentiques et de connexion humaine. Le jeu en vaut-il la chandelle ?

Le marché semble également s'interroger sur cette question, car malgré l'annonce de cette innovation technologique majeure et l'appétit actuel des investisseurs pour l'IA, la valeur d'Apple a clôturé proche de l'équilibre et légèrement à la baisse, à -0,21%. Cela dit, l'histoire nous enseigne que les nouvelles technologies finissent souvent par s'imposer (les iPhones et les oreillettes, inhabituels au moment de leur sortie, ont également provoqué des réactions mitigées parmi le public, avant de gagner les masses).

