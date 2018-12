Visite à Damas de Bachir, premier dirigeant arabe en Syrie depuis 2011

AMMAN, 16 décembre (Reuters) - Le président soudanais Omar al Bachir a effectué dimanche à Damas la première visite d'un dirigeant arabe en Syrie depuis le début de la guerre en 2011.

Les médias officiels syriens ont diffusé des photos du président syrien Bachar al Assad accueillant son homologue soudanais à l'aéroport de Damas.

La Ligue arabe a exclu provisoirement la Syrie en novembre 2011, en réponse à la violente répression par le régime d'Assad des manifestations en faveur de la démocratie.

De nombreux pays arabes ont fermé leurs ambassades à Damas et réduit leurs relations avec le régime syrien, mais les appels à une normalisation des liens se sont de plus en plus nombreux ces derniers mois dans le monde arabe.

L'agence de presse officielle syrienne Sana a indiqué qu'Omar al Bachir et Bachar al Assad s'étaient entretenus au palais présidentiel de la situation en Syrie et dans l'ensemble de la région.

Bachar al Assad, allié de l'Iran, a souligné que son pays entendait conserver son "identité arabe" en dépit des tensions suscitées par le conflit syrien avec certains Etats comme l'Arabie saoudite, rivale de Téhéran accusée par Damas d'avoir armé la rébellion. (Suleiman Al-Khalidi Jean-Stéphane Brosse pour le service français)