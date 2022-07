Visite de M. Lavrov en Afrique : Moscou cherche à établir des liens avec les pays non occidentaux.

En Égypte, M. Lavrov rencontrera des responsables qui tentent de concilier leurs liens profonds avec la Russie et leur relation étroite avec les États-Unis, qui, avec d'autres puissances occidentales, ont cherché à isoler la Russie par des sanctions sévères après son invasion de l'Ukraine le 24 février.

Après avoir rencontré les membres de la Ligue arabe au Caire, il se rendra en Éthiopie et en Ouganda, deux pays dont les relations avec l'Occident sont tendues, ainsi qu'en République du Congo.

L'Égypte entretient des liens stratégiques et économiques importants avec la Russie, qui a été une source essentielle ces dernières années de blé, d'armement et - jusqu'à ce que la guerre complique les voyages - de touristes.

Cette semaine, la société d'État russe Rosatom, spécialisée dans l'énergie, a commencé la construction, longtemps retardée, de la première centrale nucléaire d'Égypte, le plus grand projet russo-égyptien depuis l'achèvement du haut barrage d'Assouan sur le Nil en 1970.

Ces liens ont provoqué l'angoisse des États occidentaux, dont un groupe a demandé au gouvernement égyptien et à la Ligue arabe, avant la visite de M. Lavrov, de ne pas jouer dans la version russe des événements en Ukraine, selon des diplomates.

Kiev et l'Occident affirment que la Russie mène un accaparement impérialiste des terres en Ukraine, mettant en danger l'économie mondiale et la sécurité alimentaire. La Russie affirme qu'elle mène une "opération militaire spéciale" contre de dangereux nationalistes, accusant les sanctions occidentales d'aggraver la crise alimentaire.

Sa relation avec les États-Unis reste centrale et, conformément à la position de l'Occident, elle a refusé au moins une cargaison russe de blé qui, selon l'Ukraine, avait été volée sur des terres occupées.

Mais la position occidentale sur la guerre a gagné une traction limitée dans le monde arabe et en Afrique, où les gouvernements sont réceptifs aux alternatives non occidentales, a déclaré H.A. Hellyer du Royal United Services Institute, un groupe de réflexion britannique.

L'Egypte "identifie que le monde devient plus et non moins multipolaire, et elle ne veut pas se limiter à une relation qui privilégie l'Occident par-dessus tout", a-t-il déclaré.

NE LES A JAMAIS SCOLARISÉS

Dans une interview accordée aux médias d'État russes mercredi, M. Lavrov a souligné le soutien de l'Union soviétique à la décolonisation pendant la guerre froide, et le travail de Moscou pour rétablir les liens en Afrique depuis l'effondrement de l'Union soviétique, indiquant qu'un deuxième sommet Russie-Afrique était prévu l'année prochaine.

"Nous ne les avons jamais scolarisés (les États africains), nous les avons toujours aidés à résoudre les problèmes qui leur permettent de vivre dans leur pays comme ils le souhaitent", a-t-il déclaré, contrastant avec ce qu'il a décrit comme les efforts des États-Unis pour éloigner les pays de la région de la Russie et de la Chine.

En Afrique, la Russie a trouvé des ouvertures pour restaurer son influence en proposant une assistance en matière de sécurité avec moins de conditions que l'Occident et une couverture politique contre les critiques occidentales, a déclaré Theodore Murphy, directeur Afrique au Conseil européen des relations étrangères.

L'un des pays où elle a tissé des liens est l'Éthiopie, où les relations avec l'Occident se sont envenimées après l'éclatement d'un conflit dans la région septentrionale du Tigré en 2020, ce qui a amené l'Union européenne à suspendre son soutien budgétaire et les États-Unis à suspendre un accord commercial donnant à l'Éthiopie un accès préférentiel au marché.

L'Éthiopie, deuxième nation la plus peuplée d'Afrique, cherche à libéraliser son économie d'État sclérosée.

Les relations entre l'Ouganda, pays riche en pétrole, et l'Occident se sont également détériorées en raison de violations présumées des droits de l'homme par les forces de sécurité de l'État, de la violence électorale et de la corruption endémique.

Alors que les États africains cherchent des alternatives, ils font face à un coût "négligeable à inexistant" pour nouer des liens avec la Russie, étant donné la réticence de l'Occident à réduire l'aide et le financement du développement dans la région, a déclaré M. Murphy.