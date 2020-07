Visite de travail du conseiller fédéral Guy Parmelin au ministre de l'économie allemand Peter Altmaier

Berne, 03.07.2020 - Le 6 juillet 2020, le conseiller fédéral Guy Parmelin, chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), se rendra à Berlin pour une visite de travail. Au menu de cette journée figurent notamment une rencontre avec le ministre de l'économie allemand Peter Altmaier, diverses prises de contact ainsi que la visite d'une entreprise.

Lors de cet entretien, le conseiller fédéral Guy Parmelin et le ministre Peter Altmaier discuteront principalement des relations économiques étroites entre l'Allemagne et la Suisse, mais aussi des questions liées à la crise du COVID-19 et à sa gestion sur le plan économique. La politique européenne ainsi que les opportunités offertes par la numérisation et l'intelligence artificielle seront également abordées.

L'Allemagne est de loin le premier partenaire économique de la Suisse. Plus d'un cinquième du commerce extérieur de la Suisse s'effectue avec notre voisin allemand. En 2019, notre pays a exporté des biens pour une valeur de 44,1 milliards de francs vers l'Allemagne, et les importations en provenance d'outre-Rhin ont atteint 53,8 milliards de francs. Sur les cinq premiers mois de l'année en cours, les exportations suisses vers l'Allemagne ont totalisé 17,0 milliards de francs et les importations 20,2 milliards de francs.

La Suisse réalise d'importants investissements en Allemagne, et inversement. À la fin de 2018, les investissements directs suisses en Allemagne s'élevaient à 58,2 milliards de francs, et ceux de l'Allemagne en Suisse, à environ 40,1 milliards de francs. Notre pays est le quatrième investisseur outre-Rhin, alors que la République fédérale est le sixième investisseur étranger en Suisse.

Adresse pour l'envoi de questions

Communication DEFR, 058 462 20 07

info@gs-wbf.admin.ch

Auteur

Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche

http://www.wbf.admin.ch