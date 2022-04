Visite du premier musée NFT au monde à Seattle

"Nous avons vraiment réalisé l'impact de pouvoir regarder ce type d'art d'une manière où vous ralentissez réellement. Vous voyez tous les détails", a déclaré Jennifer Wong, cofondatrice et conservatrice au Seattle NFT Museum.

"Nous voyons des gens changer leur photo de profil pour ce type d'art. Je pense que c'était une opportunité passionnante de vraiment apporter cette expérience à Seattle."

Le musée a ouvert ses portes le 14 janvier et offre aux artistes, aux créateurs et aux collectionneurs un moyen d'exposer leurs NFT dans un cadre physique, tout en visant à éduquer le public sur ce marché assez nouveau de l'art numérique.

"Nous essayons d'embarquer les gens et de les aider à comprendre la valeur des NFT et à lever un peu le voile sur la blockchain et son utilité", a déclaré Peter Hamilton, qui a également cofondé le musée.