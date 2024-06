Le président russe Vladimir Poutine se rendra à Hanoï cette semaine, ont annoncé plusieurs responsables, soulignant ainsi la loyauté du Viêt Nam à l'égard de la Russie et déclenchant une réprimande de la part des États-Unis.

Cette visite fait suite à l'évitement par Hanoï d'un sommet sur la paix en Ukraine en Suisse le week-end dernier, et à l'envoi de son vice-ministre des affaires étrangères à une réunion des BRICS en Russie au début de la semaine dernière.

M. Poutine, qui a prêté serment pour la cinquième fois il y a un peu plus d'un mois, devrait rencontrer le nouveau président du Viêt Nam, To Lam, et d'autres dirigeants au cours de sa visite de deux jours à Hanoï, mercredi et jeudi, ont indiqué des responsables.

Les États-Unis, qui ont renforcé leurs relations avec Hanoï l'année dernière et qui sont le premier partenaire commercial du Viêt Nam, ont réagi durement.

"Aucun pays ne devrait donner à Poutine une tribune pour promouvoir sa guerre d'agression et lui permettre de normaliser ses atrocités", a déclaré à Reuters un porte-parole de l'ambassade américaine à Hanoï, interrogé sur l'impact de la visite sur les liens avec les États-Unis.

"S'il peut voyager librement, cela pourrait normaliser les violations flagrantes du droit international par la Russie", a ajouté le porte-parole, faisant référence à l'invasion de l'Ukraine lancée par M. Poutine en février 2022.

Le ministère vietnamien des affaires étrangères n'a pas répondu à une demande de commentaire.

La Cour pénale internationale (CPI), basée à La Haye, a délivré en mars 2023 un mandat d'arrêt à l'encontre du président russe pour des crimes de guerre présumés en Ukraine. Le Viêt Nam, la Russie et les États-Unis ne sont pas membres de la CPI.

L'Union européenne, un autre partenaire économique clé du Viêt Nam, n'a pas fait de commentaire avant la visite, mais elle a exprimé son mécontentement le mois dernier à propos de la décision de Hanoi de retarder une réunion avec l'envoyé de l'UE sur les sanctions russes - un retard que les fonctionnaires ont lié aux préparatifs de la visite de M. Poutine.

Du point de vue de Hanoi, la visite vise à "démontrer que le Viêt Nam poursuit une politique étrangère équilibrée qui ne favorise aucune des grandes puissances", a déclaré Ian Storey, chercheur principal à l'Institut ISEAS-Yusof Ishak basé à Singapour, après que le pays ait accueilli Joe Biden et Xi Jinping au cours des derniers mois.

ÉNERGIE, ARMES, TECHNOLOGIE

Pour sa première visite d'État au Vietnam depuis 2017 et sa cinquième au total, Poutine devrait annoncer des accords dans des secteurs tels que le commerce, l'investissement, la technologie et l'éducation, ont déclaré deux responsables à Reuters, bien que cela soit susceptible de changer.

Cependant, les discussions avec les dirigeants vietnamiens sont susceptibles de se concentrer sur des questions plus sensibles, ont déclaré les responsables, refusant d'être identifiés car l'affaire n'était pas publique.

Ces discussions porteraient sur les armes, dont la Russie est historiquement le premier fournisseur du Viêt Nam ; l'énergie, avec des entreprises russes opérant dans des champs gaziers et pétroliers vietnamiens dans des zones de la mer de Chine méridionale revendiquées par la Chine ; et les paiements, les deux pays ayant eu du mal à effectuer des transactions en raison des sanctions américaines contre les banques russes, a déclaré l'un des fonctionnaires.

Il n'est pas clair si des annonces seront faites sur ces sujets.

"Les principales questions concernent le renforcement des liens économiques et commerciaux, y compris les ventes d'armes", a déclaré Carl Thayer, expert en sécurité au Viêt Nam à l'Académie des forces de défense australiennes à Canberra.

M. Poutine et les dirigeants vietnamiens conviendront probablement de mettre en place des transactions en roubles et en dong par l'intermédiaire du système bancaire afin de permettre le paiement de biens et de services, a-t-il ajouté. (Reportage de Francesco Guarascio et Khanh Vu ; Rédaction de Stephen Coates, William Mallard et Michael Perry)