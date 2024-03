La société de capital-investissement Vista Equity Partners cherche à recruter des banques d'investissement pour l'introduction en bourse de Solera, un fournisseur de logiciels pour les secteurs de l'automobile et de l'assurance, selon des personnes familières avec le dossier.

Vista, qui a acquis Solera pour 6,5 milliards de dollars en 2016, s'entretient avec des banques alors qu'il cherche à engager des souscripteurs pour l'introduction en bourse, ont dit les sources, qui ont requis l'anonymat parce que l'affaire est confidentielle.

La cotation pourrait avoir lieu dès la fin de l'année 2024, en fonction des conditions du marché, ont précisé les sources. Solera n'a pas encore finalisé le montant qu'elle prévoit de lever ni l'évaluation qu'elle cherchera à obtenir pour l'introduction en bourse, ont ajouté les sources.

Vista s'est refusé à tout commentaire. Solera n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Solera, dont le siège est à Westlake, au Texas, est un fournisseur de logiciels pour les secteurs de l'automobile et de l'assurance, qui compte des clients dans plus de 100 pays. Les offres de Solera, qui comprennent un logiciel de gestion de flotte, aident également à gérer des tâches telles que les réclamations pour collision, l'enregistrement des titres de propriété et les réparations de véhicules, selon son site web.

Solera possède également une unité de financement automobile, qui propose aux clients américains des prêts pour l'achat de voitures.

Les derniers projets de Vista concernant Solera interviennent après l'échec d'une précédente tentative d'introduction en bourse de l'entreprise par le biais d'un accord avec une société d'acquisition à vocation spéciale en 2021.

Le marché américain des introductions en bourse ne s'est pas encore remis de deux années de faible activité, même si plusieurs noms prestigieux, dont la plateforme de médias sociaux Reddit et la startup de logiciels de cybersécurité Rubrik, se préparent à entrer en bourse dans les semaines à venir. (Reportage d'Echo Wang à New York. Rédaction de Greg Roumeliotis et Lisa Shumaker)