Vista Holding bientôt cotée sur SIX, rachat en vue

Zurich (awp) La société d'investissement Vista Holding Group, active notamment dans l'énergie et l'immobilier, prévoit de se faire coter à la Bourse de Zurich en fin d'année. L'entrée sur le marché (IPO), au Swiss SIX Exchange, est prévue entre le 14 et le 22 novembre, selon un communiqué publié vendredi.

A ce jour, les titres proposés avant tout aux Etats-Unis avant l'entrée en Bourse ont rencontré un grand écho et ont été deux fois sursouscrits", précise la société. "L'ouverture au public peut se poursuivre comme prévu."

Le conseiller d'administration Karl-Heinrich Gasser prédit "un développement important du cours", qui devrait "flamber d'autant qu'un groupe américain important a manifesté son intérêt pour un rachat du groupe".

Les discussions avec ce repreneur potentiel sont très bien avancées, fait savoir le groupe suisse. Une offre de reprise aux contours bien définis a été soumise. Le prix de l'acquisition n'a pas encore été fixé. L'opération doit être conclue cette année encore.

Cela est de nature à "garantir aux actionnaires des gains importants. Seule une offre de reprise élevée, bien au-dessus du prix de souscription d'avant-Bourse, peut servir d'argument suffisant" pour que les détenteurs de parts cèdent celles-ci avant l'entrée en Bourse, précise le communiqué.

Orienté à l'international, Vista Holding Group a étendu ses activités bien au-delà du marché européen, notamment en Asie et outre-Atlantique. Sur le plan opérationnel, elle est en particulier active dans les énergies renouvelables, l'immobilier et les télécommunications.

op/jh