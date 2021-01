Vital s'associe au Centre médical de l'Université de Radboud pour fournir la nouvelle génération de VNA, un moteur d'orchestration de données

MINNETONKA, Minn., 28 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vital, société du groupe Canon, s'est vu attribuer un contrat par le Centre médical de l'Université Radboud de Nimègue (Pays-Bas). Cette annonce a été précédée d'une preuve de concept complète et prête pour la production, dans laquelle Vital s'est avéré un partenaire fiable, puisque ce dernier a intégré avec succès sa solution Archive neutre du fournisseur (Vendor Neutral Archive ou VNA) à l'architecture et au flux de travail existants de Radboud.



Grâce à la connexion de la solution VNA de Vital aux silos de données de Radboud, Radboud a pu promouvoir l'efficacité à tous les niveaux de soins. Radboud a désormais la possibilité de libérer des informations clés à partir d'un logiciel propriétaire en mettant les données plus rapidement à disposition. Cette capacité soutient l'objectif de Radboud qui est celui de veiller à ce que chaque patient reçoive toujours les meilleurs soins, aujourd'hui et demain.

« Nous avions besoin d'une solution évolutive et agnostique des fournisseurs, capable de connecter constamment les données au sein de nos systèmes », déclare Laurens de Grootwe, l'un des principaux chargés des produits dans la gestion de l'information au Centre médical de l'Université Radboud de Nimègue. « C'est au cœur de Vital que nous avons trouvé cette solution. Il était important que la solution de Vital puisse se connecter à un outil de visionnage d'entreprise tiers. Nous n'avions pas seulement besoin d'archivage, nous voulions une orchestration des données. La réussite de la preuve de concept nous a donné cette confiance en Vital que nous recherchions. »

Vital apporte actuellement son soutien à un certain nombre de grands hôpitaux et centres médicaux dans le pays. Cette clientèle éprouvée, Radboud en a tenu compte tout au long du processus de décision. Vital attend avec impatience ce partenariat collaboratif avec Radboud axé sur l'innovation et la formation des soins de santé de demain.

À propos de Vital®

Vital, société du groupe Canon, possède une expérience de leadership dans le domaine de l'imagerie de santé grâce à plus de 30 années d'algorithmes intelligents et de techniques d'innovation. En tant que premier fournisseur d'une solution d'imagerie d'entreprise (IE) axée sur l'interopérabilité, Vital transforme et connecte en toute transparence diverses PACS et autres données dans une solution d'IE efficace, perceptive et interopérable. Grâce à des solutions modulaires et évolutives d'orchestration des messages d'entreprise, de visualisation d'entreprise et d'analyse d'entreprise, la solution d'imagerie d'entreprise Vitrea® proposée par Vital rend les données accessibles dans toute l'organisation au moment et à l'endroit où les fournisseurs en ont besoin. Aujourd'hui, Vital intègre de manière sélective l'intelligence et s'appuie sur des décennies d'algorithmes intelligents de visualisation avancée afin de donner aux cliniciens la possibilité de prendre des décisions en temps réel pour les bénéficiaires des soins de santé avisés d'aujourd'hui et de contribuer à améliorer l'expérience des soins aux patients.