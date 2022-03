Vitol a vu son chiffre d'affaires décoller en 2021

Genève (awp) - Vitol a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 279 milliards de dollars (près de 260 milliards de francs suisses), multiplié par deux en comparaison annuelle. Le mastodonte genevois du négoce des hydrocarbures explique avoir profité de l'apaisement des pires craintes liées à la pandémie de coronavirus et du rebond subséquent de la demande.

Les livraisons de bruts et de produits pétroliers ont atteint 7,6 millions de barils par jour, contre 7,1 million en 2020, indique le compte-rendu publié lundi.

Coeur de métier de Vitol, les volumes de brut et de dérivés du pétrole négociés ont représenté 367 millions de tonnes métriques. A l'exception notable des carburants pour avions, en retrait de 22% sur deux ans, la demande pour ces produits a pratiquement renoué avec les niveaux d'avant l'éclatement de la crise sanitaire.

Au-delà du pétrole, la firme mise aussi sur la transition énergétique et revendique une explosion de plus de 30% des volumes de gaz et d'électricité livrés.

S'abstenant d'énoncer tout qualificatif belliqueux, la multinationale du bout du lac dit observer que la "situation en Ukraine" a balayé le prudent optimisme de 2021. Vitol anticipe une stabilisation des échanges sur le long terme, mais prévient que les prix resteront probablement élevés pendant quelque temps encore.

Le groupe reste à l'affut d'opportunités d'acquisitions dans le domaine de l'extraction d'hydrocarbures, de manière à profiter du déficit persistant sur le front de l'offre.

Reconnaissant que la part des énergies renouvelable dans ses activités demeure plutôt confidentielle, Vitol rappelle avoir mis de côté 1,3 milliard de dollars à injecter dans ce type de projets, qui doivent à terme atteindre une capacité de 1,2 GW.

