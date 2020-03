Vitol: érosion du chiffre d'affaires en 2019, malgré des volumes en hausse

Zurich (awp) - Le négociant en hydrocarbures et agents énergétiques Vitol a généré en 2019 un chiffre d'affaires de 225 milliards de dollars, en recul de six milliards sur un an. Le volume de négoce de brut et de produits dérivés a pourtant poursuivi son essor, atteignant 8,0 milliards de barils contre encore 7,4 milliards en 2018, indique un compte-rendu diffusé vendredi.

Les volumes de brut ont enflé de 10%, ceux de mazout de 20% et ceux d'essence de 13%. A l'inverse, la nouvelle réglementation sur les carburants maritimes a fait fondre la demande en fioul lourd de 11%. Confronté à la concurrence du gaz de pétrole liquéfié (GPL), le naphta a marginalement reculé.

En voie de diversification, Vitol a vu ses volumes de gaz naturel liquéfié (GNL) bondir de plus d'un tiers à 10,5 millions de tonnes.

Les investissements dans les énergies renouvelables - solaire et éolien principalement - en Asie, en Europe et aux Etats-Unis devraient déboucher dans les trois prochaines années sur des capacités de plus d'un gigawatt.

La pandémie de coronavirus, parmi d'autres facteurs de risque, va peser en 2020 sur les marchés pétroliers et générer de larges surplus de brut comme de produits dérivés. Le directeur général Russell Hardy assure néanmoins dans la publication que Vitol dispose des ressources et de la souplesse nécessaire dans son approvisionnement comme en matière de négoce pour s'accommoder de l'évolution des conditions de marché.

