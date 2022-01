Vitura signe 3 000 m² dans l'immeuble Arcs de Seine

Regulatory News:

Comme annoncé lors de la communication des résultats financiers du 3ème trimestre, Vitura (Paris:VTR) a signé un bail avec le groupe Idex, qui occupera près de 3 000 m2 au sein de l’immeuble Arcs de Seine, à Boulogne Billancourt, dès le 2ème trimestre 2022.

Idex est l’acteur incontournable de la décarbonation des territoires depuis plus de 60 ans. Il est le leader sur le marché des énergies locales et renouvelables. Ses 5 000 collaborateurs agissent au quotidien pour accompagner les collectivités, les entreprises, les bailleurs et les copropriétés et pour les aider à trouver les solutions locales et décarbonées afin d’accélérer leur transition énergétique.

Cette nouvelle transaction confirme l’attrait des immeubles de grande qualité pour les entreprises et la pertinence de la stratégie d’asset management de Vitura.

Arcs de Seine a régulièrement fait l’objet de programmes d’investissement ambitieux et responsables afin d’offrir à ses utilisateurs des espaces et des services alliant technologie et bien-être. Dernièrement, le hall principal du campus a été repensé pour y ajouter convivialité, design et confort. L’actif, qui détient la double certification NF HQE™ Exploitation et BREEAM In-Use International depuis 2013, bénéficie également d’un espace paysager privatif de 3 000 m² et de plateaux modulables de 1 500 à 3 000 m².

« Nous sommes heureux d’accueillir Idex, acteur de la transition énergétique, au sein de notre immeuble Arcs de Seine. Leurs collaborateurs vont pouvoir bénéficier d’un cadre de travail unique propice à la performance et au bien-être, au cœur d’un des plus grands parcs d’activités d’Île-de-France. » déclare Olivier Marguin, Directeur de l’Asset Management de Vitura.

Odile Bonhomme, Directrice des Ressources Humaines d’Idex ajoute : « Notre emménagement au sein de l’immeuble Arcs de Seine vient soutenir notre croissance et renforcer la dynamique des équipes du Siège. Nous allons occuper des locaux conviviaux, fonctionnels, sûrs et facilitant les échanges et le travail en équipe. Nous sommes très heureux de mettre à disposition de nos collaborateurs des locaux de cette qualité. ».

Dans cette transaction, Vitura a été conseillée par Cushman & Wakefield et Linklaters.

À propos de Vitura

Créé en 2006, Vitura (précédemment Cegereal) est un groupe d’immobilier commercial spécialisé dans les bureaux au sein de Paris et du Grand Paris. La valeur totale du portefeuille a été estimée au 30 juin 2021 à 1 455 millions d'euros hors droits.

Fortement engagé dans une démarche de développement durable, Vitura a obtenu en 2021 son statut de n°1 mondial au classement du GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) parmi les sociétés cotées de bureaux, mais également deux Gold Awards de l’EPRA (European Public Real Estate Association) pour la qualité et la transparence de sa communication financière et extra-financière.

Vitura est une SIIC cotée sur le Compartiment B d’Euronext Paris (ISIN : FR0010309096) depuis 2006. Sa capitalisation boursière est de 620 millions d’euros au 21 janvier 2022.

Pour en savoir plus, consultez notre site Internet : www.vitura.fr

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220124005534/fr/