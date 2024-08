New York (awp/afp) - Le dollar est lourdement tombé vendredi face une dégradation du marché de l'emploi américain plus sévère que prévu, qui pourrait inciter la banque centrale américaine (Fed) à baisser ses taux, après son statu quo décidé mercredi.

Vers 18H30 GMT, le billet vert chutait face à la devise nippone, qui prenait 1,71% à 146,85 yens pour un dollar, un plus haut depuis mars face au dollar.

La devise américaine ployait au plus bas depuis mi-juillet face à la monnaie unique européenne, qui s'appréciait de 1,12% à 1,0912 dollar pour un euro.

Le billet vert était entraîné par un glissement spectaculaire des taux obligataires, alors que le rendement sur les bons du Trésor américain à dix ans s'affichait à 3,80% au lieu de 3,93% la veille et 4,15% en début de semaine.

"Le dollar a réagi à la baisse", après la publication du rapport sur l'emploi américain vendredi suggérant "que le marché du travail se refroidit plus que prévu, conformément aux autres indicateurs du travail publiés plus tôt cette semaine", a résumé Fawad Razaqzada, analyste chez City Index.

En juillet aux Etats-Unis, le taux de chômage a augmenté à 4,3% (contre 4,1% en juin), au plus haut depuis octobre 2021.

Par ailleurs, 114.000 emplois seulement ont été créés en juillet, contre 179.000 le mois précédent - chiffre révisé en forte baisse, 206.000 créations d'emplois ayant initialement été annoncées pour juin.

Les analystes voyaient le taux de chômage rester à 4,1% en juillet, mais avec une baisse des créations d'emplois, à 185.000, selon le consensus de MarketWatch.

Mercredi, la Fed avait maintenu ses taux d'intérêt à leur plus haut niveau depuis 20 ans, dans la fourchette de 5,25 à 5,50%, mais avait ouvert la voie à une baisse en septembre.

Car la Fed s'inquiète désormais d'une augmentation du chômage et non plus seulement de l'inflation.

"Ce rapport sur l'emploi est si faible que cela pourrait changer les données pour la Fed. Le marché croit maintenant, à 60%, aux chances d'une baisse des taux de 50 points de base en septembre ET en novembre", a commenté Chris Low, analyste de FHN Financial.

Ce brutal changement d'état d'esprit du marché plombait le dollar alors que, jusqu'à présent, les investisseurs anticipaient plutôt une baisse de 25 points de base en septembre.

Jeudi déjà, deux données clés avaient déjà rendu le marché américain nerveux, a rappelé Matt Britzman, analyste d'Hargreaves Lansdown: "les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis ont atteint leur plus haut niveau depuis près d'un an et le secteur manufacturier s'est montré affaibli".

"Certains craignent désormais que" la Fed "ait peut-être raté sa chance d'empêcher un ralentissement économique en n'agissant pas sur les taux plus tôt dans la semaine", a relevé l'analyste.

Pour sa part, la Banque d'Angleterre (BoE) a choisi d'entamer son cycle de baisse de taux, en réduisant jeudi son taux directeur d'un quart de point de pourcentage à 5%, convaincue par le retour de l'inflation à sa cible de 2%.

"Il est plus probable que la BoE procède à un nouvel assouplissement de sa politique monétaire cette année", mais de façon "progressive", selon une "approche prudente", a souligné Michael Pfister, analyste chez Commerzbank.

Mais si la livre est remontée face au dollar vendredi après sa lourde baisse de la veille, elle reculait de 0,61% face à la monnaie unique européenne, à 85,23 pence pour un euro.

Cours de vendredi Cours de jeudi 18H30 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0912 1,0791 EUR/JPY 160,24 161,18 EUR/CHF 0,9382 0,9420 EUR/GBP 0,8523 0,8470 USD/JPY 146,85 149,36 USD/CHF 0,8599 0,8730 GBP/USD 1,2803 1,2739

afp/rp