Vivendi : Oddo salue les chiffres du 3ème trimestre

16/11/2018 | 16:38

Vivendi a publié hier soir son CA du 3ème trimestre qui est ressorti un peu supérieur aux attentes d'Oddo (CA de 3 384 ME contre 3 350 ME attendus). Suite à cette publication, Oddo confirme son conseil à l'achat et ajuste son objectif à 26,60 E (contre 26,50 E).



' Le principal chiffre à retenir est la croissance organique d'UMG qui ressort à 13.5% dont +16% pour le pôle de musique enregistrée (nous attendions +12%) ' indique le bureau d'analyses.



' L'autre point opérationnel important est la quasi-stabilité de la base d'abonnés de Canal+ en France métropolitaine. Ce qui valide note scénario de quasi-stabilité du CA de ce périmètre pour 2019 '.



Vivendi a enfin indiqué avoir présélectionné des banques pour entamer la cession d'UMG (5 à 7 seront finalement retenues).



Oddo relève légèrement ses attentes suite à cette publication, principalement pour UMG en 2018 (impact de la croissance sur l'EBITA). En parallèle ceux de Canal+ sont légèrement ajustés en baisse (effet Studiocanal). ' Ce qui nous conduit à une nouvelle valorisation de 22.2 MdE pour cet actif (vs 21.8 MdE) ' précise le bureau d'études.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.