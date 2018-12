Vivendi : et Telecom Italia

Regulatory News:

Malgré la forte recommandation récente du Collegio Sindacale, le Conseil d’administration de Telecom Italia, composé majoritairement de membres soutenus par Elliott, a décidé le 6 décembre de ne pas convoquer immédiatement une assemblée générale des actionnaires pour voter en faveur de la nomination de nouveaux commissaires aux comptes.

Cette décision, comme de nombreuses autres précédentes, va à l’encontre de toutes les règles de bonne gouvernance d’entreprise et est source de désorganisation.

Pour cette raison, Vivendi va écrire au Conseil avant la fin de la semaine pour lui demander de convoquer, dans les meilleurs délais, une assemblée afin de nommer de nouveaux commissaires aux comptes, de révoquer cinq membres du Conseil actuel issus de la liste d’Elliott, particulièrement ceux qui sont impliqués dans ces problèmes de gouvernance, et d’en proposer cinq nouveaux.

