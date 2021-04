Vivendi : Amandine Maudet nommée Présidente des résidences d'auteurs Talent Unlimited

Regulatory News:

Vivendi (Paris:VIV) annonce la nomination d’Amandine Maudet, Directrice de développement de contenus, à la présidence des résidences internationales Talent Unlimited dédiées à l’écriture de scénarios de longs-métrages et de séries.

Amandine Maudet a fait de l’écriture le fil rouge de son parcours. Après une maitrise en Sciences de l’information et de la communication à la Sorbonne et un diplôme de scénariste auprès de la Femis, Amandine Maudet rejoint le groupe Bolloré en 2014 pour une mission de réflexion sur les contenus de demain avant d’être nommée Directrice de développement des contenus à Vivendi en 2015. Elle anime à ce titre la conception de nouveaux formats en mettant en place des processus transverses aux différentes entités de Vivendi.

Créées en 2017 par la ville de Cannes, l’Université Côte d’Azur, Canal+ et Vivendi, les résidences d’écriture Talent Unlimited ont pour vocation de faire émerger de nouveaux scénaristes de séries et longs-métrages. Les auteurs sont invités à imaginer de nouvelles histoires inspirées du patrimoine européen, au travers d’ateliers d’écriture exigeants et immersifs, encadrés par des scénaristes consultants de renommée internationale. Se tenant sur plusieurs semaines chaque année, ces résidences sont jumelées au Festival International du Film de Cannes et au Festival Canneseries. www.talentsunlimited.fr/

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210408005381/fr/