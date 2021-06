Vivendi : en discussion avec Pershing Square Tontine Holdings, Ltd. pour la cession de 10 % du capital d'UMG

Regulatory News:

Vivendi (Paris:VIV) et Pershing Square Tontine Holdings, Ltd. (PSTH), représenté par son Chief Executive Officer Bill Ackman, sont entrés en discussion en vue de la cession à PSTH de 10 % du capital d’Universal Music Group (UMG BV) détenus par Vivendi, avant la distribution de 60 % d’UMG et sa cotation.

Cette opération serait réalisée sur une base de valeur d’entreprise de 35 milliards d’euros pour 100 % du capital d’UMG BV, sous réserve de l’autorisation donnée par les actionnaires de Vivendi, lors de la prochaine Assemblée générale du 22 juin 2021, de distribuer 60 % du capital d’UMG et de coter l’entreprise.

Par ailleurs, les fonds Pershing Square et leurs filiales ont indiqué qu’ils pourraient acquérir une exposition économique supplémentaire à UMG en acquérant des titres Vivendi et/ou en acquérant des titres UMG à la suite de la distribution d’actions UMG par Vivendi.

A propos de Vivendi

Depuis 2014, Vivendi construit un leader mondial dans les médias, les contenus et la communication. Le Groupe détient des actifs de premier plan et fortement complémentaires dans la musique (Universal Music Group), la télévision et le cinéma (Groupe Canal+), la communication (Havas Group), l’édition (Editis), la presse magazine (Prisma Media), les jeux vidéo (Gameloft), le spectacle vivant et la billetterie (Vivendi Village). Le Groupe possède également une plateforme digitale mondiale de distribution de contenus (Dailymotion). Les différentes entités de Vivendi travaillent pleinement ensemble, évoluant au sein d’un groupe industriel intégré créant ainsi davantage de valeur. Engagé en matière environnemental, Vivendi a pour objectif d’atteindre la neutralité carbone dès 2025. Par ailleurs, il contribue à construire des sociétés plus ouvertes, inclusives et responsables en soutenant une création plurielle et inventive, en favorisant un accès plus large à la culture, à l’éducation et à ses métiers, et en renforçant la sensibilisation aux enjeux et opportunités du XXIe siècle. www.vivendi.com

