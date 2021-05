Vivendi : finalise l'acquisition de Prisma Media, numéro un de la presse magazine en France

Regulatory News:

Vivendi (Paris:VIV) annonce avoir finalisé aujourd’hui l’acquisition de 100 % de Prisma Media.

Le Groupe avait signé une promesse d’achat à l’égard de Gruner+Jahr/Bertelsmann le 23 décembre 2020.

L’acquisition de Prisma Media s’inscrit dans la stratégie de développement de Vivendi dans les médias en prenant pied dans une industrie fortement complémentaire de ses activités existantes.

Prisma Media est le numéro un de la presse magazine en France, en print et en digital, comptant une vingtaine de marques de référence et 1 200 salariés.

