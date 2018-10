Vivendi : ouvre une dixième salle de cinéma et de spectacles CanalOlympia

Regulatory News:

Vivendi (Paris:VIV) vient d’inaugurer sa dixième salle CanalOlympia en Afrique, et sa deuxième à Lomé au Togo. Lancé début 2017, CanalOlympia s’impose aujourd’hui comme le premier réseau de salles de cinéma et de spectacles en Afrique francophone.

Présents dans 7 pays d’Afrique centrale et de l’Ouest, les CanalOlympia ont rapidement trouvé leur public. L’absence de lieux de projection depuis parfois plusieurs décennies, une programmation diversifiée de films récents (blockbusters américains, grandes affiches françaises, films africains), un prix d’entrée accessible et le recours aux meilleurs standards de projection expliquent ce succès.

Les CanalOlympia sont devenus de véritables pôles culturels avec l’organisation de concerts, le plus souvent en association avec Universal Music Group, et de multiples événements. Vivendi Sports, par exemple, organise le 20 octobre au CanalOlympia de Dakar au Sénégal une compétition officielle de boxe comptant pour le championnat du monde IBO (International Boxing Organization). De nombreuses entreprises locales ont également recours à CanalOlympia pour des événements privés.

Les CanalOlympia, qui font partie de Vivendi Village, s’articulent autour d’une salle de 300 places pouvant se transformer, en configuration extérieure, en une scène ouverte accueillant plusieurs milliers de personnes. Dix salles sont opérationnelles à ce jour à Conakry (Guinée), Yaoundé et Douala (Cameroun), Niamey (Niger), deux à Ouagadougou (Burkina Faso), Dakar (Sénégal) ainsi que deux à Lomé (Togo) et Cotonou (Bénin). Les salles bénéficient d’une énergie électrique fournie par des panneaux solaires.

