Vivendi : place un emprunt obligataire de 2,1 milliards d'euros

Regulatory News:

Vivendi (Paris:VIV) a procédé aujourd’hui avec succès au placement d’un emprunt obligataire de 2,1 milliards d’euros, constitué de trois tranches d’une durée respective de 3, 6 et 9,5 ans.

La première tranche d’un montant de 700 millions d’euros est assortie d’un coupon de 0,00 % et est émise à un prix de 99,67 % du nominal, offrant un rendement de 0,11 %.

La deuxième tranche d’un montant de 700 millions d’euros est assortie d’un coupon de 0,625 % et est émise à un prix de 99,912 % du nominal, offrant un rendement de 0,64 %.

La troisième tranche d’un montant de 700 millions d’euros est assortie d’un coupon de 1,125 % et est émise à un prix de 98,924 % du nominal, offrant un rendement de 1,246 %.

Cette opération, sursouscrite plus de 2,5 fois, a pour objectif de financer le projet d’acquisition de M7 et de profiter des bonnes conditions de marché alors qu’une des émissions obligataires du Groupe (700 millions d’euros) arrive à échéance en décembre 2019.

Le placement a été réalisé auprès d’investisseurs institutionnels.

A propos de Vivendi

Vivendi travaille depuis 2014 à la construction d’un groupe européen d’envergure mondiale dans les contenus, les médias et la communication. Dans la création de contenus, le Groupe détient des actifs puissants et complémentaires dans la musique (Universal Music Group), les séries et films (Groupe Canal+), l’édition (Editis) et les jeux vidéo mobiles (Gameloft), qui sont les contenus de divertissement les plus consommés dans le monde. Dans la distribution, Vivendi a acquis et repositionné Dailymotion pour doter ses contenus d’une nouvelle vitrine numérique. Le Groupe s’est également rapproché de plusieurs opérateurs télécoms et plateformes afin d’élargir au maximum ses réseaux de distribution. Dans la communication, Havas dispose d’une expertise créative unique dans la valorisation des contenus gratuits et dans les formats courts, de plus en plus utilisés sur mobile. Par ailleurs, dans le spectacle vivant, la valorisation de franchises et la billetterie, Vivendi explore de nouvelles activités complémentaires de ses métiers, fédérées sous Vivendi Village. Les différentes entités de Vivendi travaillent pleinement ensemble, évoluant au sein d’un groupe industriel intégré et créant ainsi plus de valeur. www.vivendi.com

Les obligations seront cotées à Euronext Paris.

