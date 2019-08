Vivendi : réaction à la décision prise par le Tribunal de Milan

Regulatory News:

Vivendi se réjouit de la décision prise par le Tribunal de Milan qui reconnait son droit à prendre part et à voter en tant qu’actionnaire (à hauteur de 9,99 % des droits de vote compte tenu du transfert du reste de ses titres à Simon Fiduciara) à l’assemblée générale extraordinaire de Mediaset le 4 septembre 2019.

A cette assemblée, Vivendi confirme qu’il a l’intention de voter contre le projet de fusion de Mediaset au sein de Media for Europe NV (MFE), ceci après avoir évalué les droits dont les actionnaires minoritaires, en particulier Vivendi, seraient indûment privés dans le cadre des statuts proposés pour MFE.

