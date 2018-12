Vivendi : un développement en Asie 'pertinent' selon Oddo

11/12/2018 | 10:19

L'analyste Oddo BHF commente ce matin les informations publiées par Bloomberg, selon lesquelles Vivendi serait en discussion pour l'acquisition d'une participation de 49% dans MNC Vision, leader de la TV payante en Indonésie, estimant notamment qu'une telle opération, si elle se réalisait, serait 'pertinente sur le long terme'.



'Cette opération permettrait à Canal+ de compléter ses opérations en Asie (876 K abonnés au T3). Le groupe est présent au Vietnam (avec son offre K+ détenue à 49% mais consolidée ; VSTV est le partenaire local) et en Birmanie (offre lancée en janvier 2018 avec son partenaire local Forever). L'essentiel des abonnés le sont au Vietnam (~60 k abonnés en Birmanie). Cette stratégie continentale est pertinente car elle permet de se positionner sur de nombreux droits à cette échelle (notamment sportifs). (...) Une présence en Indonésie serait surement un atout clef pour sécuriser certains contenus auprès de fédérations ou studios US. Le marché indonésien serait alors le plus important sur lequel Canal+ est actif en Asie', retient Oddo BHF.



L'analyste réaffirme ainsi son opinion achat sur le titre, accompagnée d'un objectif de cours de 26,60 euros. Celui-ci laisse entrevoir un potentiel de hausse de 27%.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.