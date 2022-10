Vodafone en discussions avec CK Hutchison pour fusionner au Royaume-Uni

Londres (awp/afp) - Le groupe britannique de télécommunications Vodafone a annoncé lundi être en discussions pour fusionner ses activités au Royaume-Uni avec Three UK, filiale de la holding de Hong Kong CK Hutchison.

A la suite de rumeurs dans la presse, "Vodafone confirme des discussions avec CK Hutchison Holdings Limited pour une possible combinaison entre Vodafone UK et Three UK", explique le groupe britannique qui détiendrait 51% de l'ensemble tandis que le groupe chinois en aurait 49%.

"Le gouvernement britannique voit à juste titre la 5G comme (...) cruciale pour que le Royaume-Uni devienne plus compétitif dans un monde de plus en plus numérique", commente Vodafone dans un communiqué.

"Certains opérateurs au Royaume-Uni, notamment Vodafone UK et Three UK, n'ont pas l'ampleur nécessaire pour que leurs investissements s'avèrent rentables" dans la 5G, souligne Vodafone, citant l'Ofcom, l'agence britannique de réglementation du secteur.

"Ensemble, Vodafone UK et Three UK gagneront la capacité d'accélérer le déploiement de la 5G au Royaume-Uni et d'étendre la connectivité à haut débit aux communautés rurales et PME", affirme le communiqué.

Vodafone gagnait 2,89% à 104,04 pence à la Bourse de Londres vers 14H30 GMT.

afp/ol