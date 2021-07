Vodafone renoue avec la croissance en Europe et Afrique

Londres (awp/afp) - Le groupe britannique de téléphonie Vodafone a indiqué vendredi qu'il avait renoué avec la croissance en Europe et Afrique lors de son premier trimestre décalé, comparé à l'année passée, qui avait été marquée par la pandémie.

Le rebond de 5,7% sur un an du chiffre d'affaires, à 11,1 milliards d'euros (12 millions de francs suisses), s'observe à la fois dans les services de communication et dans la vente d'équipements, et dans toutes les régions, souligne le groupe dans un communiqué.

L'Italie est l'un des seuls pays à afficher un recul de ses ventes lors des trois mois achevés fin juin, à cause d'une forte concurrence sur les prix dans la téléphonie mobile.

Au quatrième trimestre de l'exercice achevé fin mars, le groupe avait vu son chiffre d'affaires reculer de 0,9%.

Le directeur général Nick Read souligne dans le communiqué qu'en Europe "l'environnement opérationnel et pour le commerce de détail n'a pas encore retrouvé son état normal, mais nous fournissons une bonne performance dans les services".

La pandémie avait pénalisé lourdement les résultats du groupe pour l'exercice 2020-2021 achevé fin mars, avec un chiffre d'affaires en recul de 2,6% à 43,8 milliards d'euros, la crise sanitaire ayant limité les déplacements internationaux, plombé les revenus tirés de l'itinérance et les ventes de téléphones.

Pour l'année fiscale 2022 en cours, Vodafone se dit bien parti pour atteindre ses objectifs de bénéfice opérationnel ajusté avant impôts, amortissements, dépréciations, pertes sur cessions et éléments exceptionnels (EBITDAaL) de 15,0 à 15,4 milliards d'euros.

