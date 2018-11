Vogo : l'introduction en Bourse est lancée

15/11/2018 | 17:02

Vogo annonce ce jeudi le lancement de son introduction en bourse, en vue de l'inscription aux négociations de ses actions sur le marché règlementé Euronext Growth à Paris.



Créée en 2013, Vogo est une 'sportech' qui développe, commercialise et distribue une solution technologique de diffusion 'live' de contenus audiovisuels qui transforme l'expérience des spectateurs, au travers de contenus multi-caméras à la demande en live ou replay, tout en offrant aux professionnels des outils vidéo d'aide à la décision.



L'entreprise, qui a obtenu le visa de l'AMF le 14 novembre, précise que son introduction en Bourse passe par une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques, ainsi que par un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels.



Avec cette introduction en bourse, 999.001 actions nouvelles seront émises, un nombre pouvant être augmenté d'un maximum de 149.850 en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. Par ailleurs, un maximum de 172.327 actions nouvelles supplémentaires pourra être émis en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.



Le produit brut de l'offre se monte à environ 11,3 millions d'euros, un chiffre pouvant être porté à environ 13 millions et à environ 15 millions en cas d'exercice intégral, respectivement, de la clause d'extension et de l'option de surallocation.



'L'émission des actions nouvelles est destinée à fournir à la société des moyens supplémentaires pour accélérer son déploiement mondial, maintenir son leadership technologique et diversifier ses sources de revenus, que ce soit par le lancement de nouvelles fonctionnalités payantes ou la couverture de nouveaux marchés, en sortant des enceintes sportives, comme les défilés de mode, les concerts, les opéras ou les compétitions d'eSport', explique Vogo.



'La Société souhaite affecter le Produit net de l'Offre de la façon suivante. Environ 40% de la levée de fonds à l'accélération de l'internationalisation de la solution Vogo. Environ 30% de la levée de fonds à l'accélération du déploiement de la solution Vogo Sport (incluant le financement du parc de Vogo Box). Environ 15% de la levée de fonds au maintien de son leadership technologique. Environ 15% de la levée de fonds à la diversification de ses sources de revenus.'



Vogo prévoit une fourchette indicative de prix entre 10,01 et 12,63 euros par action, et une période de souscription du 15 novembre au 26 novembre inclus pour l'offre à prix ouvert et au 27 novembre pour le placement global, selon le calendrier indicatif.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.