Vogo : vers une introduction en bourse sur Euronext Growth

30/10/2018 | 12:50

Vogo annonce l'enregistrement de son document de base par l'AMF, première étape de son projet d'introduction en bourse sur Euronext Growth à Paris, sous réserve des conditions de marché et de la délivrance par l'AMF d'un visa sur le prospectus relatif à l'opération.



Elle distribue une solution technologique live de contenus audiovisuels qui permet aux spectateurs, au sein d'une enceinte sportive ou lors d'un évènement outdoor, d'accéder instantanément et en temps réel, via leurs terminaux aux flux des caméras filmant l'événement.



Vogo s'est fixée comme objectif d'atteindre en 2020 un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros et un EBITDA à l'équilibre. Elle envisage un chiffre d'affaires d'environ 50 millions en 2023 et une marge d'EBITDA proche de 40% à long terme.



