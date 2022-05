Voici la sixième salve de sanctions européennes contre la Russie

Voici les principales mesures :

Pétrole

La Commission a proposé une interdiction totale d'importation de tout le pétrole russe, qu'il soit transporté par mer ou par oléoduc, brut ou raffiné. L'interdiction sera introduite progressivement, les achats de pétrole brut entrant en vigueur dans les six mois et ceux de produits raffinés d'ici la fin de l'année.

En raison de leur forte dépendance à l'égard du pétrole russe et des possibilités limitées d'acheter du brut ailleurs, la Hongrie et la Slovaquie pourront continuer à acheter du pétrole brut russe jusqu'à la fin de 2023 dans le cadre des contrats existants.

Banques

La Commission veut retirer Sberbank, la plus grande banque russe, du système international de transaction et de messagerie SWIFT, ainsi que deux autres grandes banques. La Commission n'a pas donné le nom de ces deux banques, mais des fonctionnaires européens ont déclaré à Reuters qu'il s'agissait de la Credit Bank of Moscow et de la Russian Agricultural Bank.

Individus

La Commission propose d'allonger la liste des personnes interdites d'entrée dans l'UE et dont les avoirs dans l'UE sont gelés en ajoutant des officiers militaires de haut rang et d'autres personnes ayant commis des crimes de guerre dans la ville ukrainienne de Buca et responsables du "siège inhumain" de la ville de Marioupol. La Commission n'a pas encore fourni de détails supplémentaires.

Média

La Commission veut bannir des ondes de l'UE trois grandes chaînes de télévision publiques russes :

Rossiya RTR/RTR Planeta

Rossiya 24

TV Centre International

Ils ne seront pas autorisés à distribuer leur contenu dans l'UE par câble, satellite, sur internet ou via des applications pour smartphones, car l'UE estime qu'ils diffusent de la désinformation du Kremlin.

Autres

La Commission propose d'interdire aux entreprises européennes de fournir des services de comptabilité, de conseil et de relations publiques aux entreprises russes.